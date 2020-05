Uživajte v svojih najljubših filmih in serijah s Samsung QLED televizorji in HBO GO

Samsung stremi k zagotavljanju izjemnih izkušenj, zato uporabnikom Samsung QLED modelov iz leta 2019 in 2020 podarja uporabo HBO GO storitve. Uporabniki lahko storitev vključijo med promocijskim obdobjem od 1. maja do 30. junija.

Z najpopolnejšo tehnologijo televizorjev do zdaj – s Samsung QLED tehnologijo - lahko uporabniki uživajo v vrhunski kakovosti slike ob gledanju svojih najljubših HBO serij na HBO GO, kot sta na primer Pravi detektiv in Igra prestolov. Za še bolj izjemno izkušnjo pa bo poskrbel tudi kinematografski zvok, ki sledi gibanju vsakega prizora.

Uporabniki Samsung QLED modelov iz leta 2019 in 2020 se morajo za uporabo HBO GO storitve registrirati najkasneje 14 dni po nakupu televizorja. Prejeli bodo bon za vklop HBO GO storitve za obdobje 6, 9 ali 12 mesecev, odvisno od modela televizorja*. Po aktivaciji bona bodo uporabniki lahko uživali v pestrem izboru več kot 300 serij in 850 filmov.

Za več informacij obiščite https://www.samsung.com/si/offer/hbo-go-promo/.



* Bon za 12 mesecev dostopa do HBO GO ob nakupu QLED 8K ali Q90/95.

Bon za 9 mesecev dostopa do HBO GO ob nakupu QLED Q80/85 ali Q70/75.

Bon za 6 mesecev dostopa do HBO GO ob nakupu QLED Q60/65.





Naročnik oglasa je Samsung.