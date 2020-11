Uživajte v vrhunski kavi pri vas doma

Vsi ljubitelji kave z izbranim okusom, lahko po novem uživajo v liniji kapsul STARBUCKS BY NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, ki združuje 6 edinstvenih proizvodov – tri espresse in tri napitke z mlekom.

Leta osredotočenega dela in strokovnosti so obrodila sadove v obliki spektra okusov iz linije STARBUCKS Roast Spectrum. Vsakemu zrnu kave je potrebno edinstveno ravnotežje temperature in časa, da bi doseglo svoj lastni vrhunec arome, kislosti, oblike in okusa.

V svetu kave se razlikujejo tri vrste praženja:

- Blonde Roast: Mehkega in blagega okusa, kave STARBUCKS z lahkotno praženimi zrni prinašajo ugoden ter bogat okus z blagimi občutki lahkotnega praženja.

- Medium Roast: Naše kave s srednje praženimi zrni so blage in uravnotežene in prinašajo rahlo pikanten okus kave srednje močne arome in dobro praženih zrn.

- Dark Roast: Naše kave s temno praženimi zrni so polnega okusa in močne, odlikujejo jih močne arome in značilna esenca intenzivnega praženja.