'Uživam, ker igramo s fanti, ki jim košarka pomeni toliko kot nam'

"S skupnimi treningi sem zelo zadovoljen. S člani Košarkarskega društva Nova Gorica (KDNG) mladi si podajamo žogo, igramo skupinske tekme, skratka treniramo skupaj, kot da smo ena ekipa. Uživam v tem, da igramo s fanti, ki jim košarka pomeni toliko kot nam in se igra zares," je navdušen pripovedoval 21-letni Rok , uporabnik Varstveno delovnega centra (VDC) Nova Gorica doma iz Dolnjega Cerovega in dodal, da se s člani kluba na treningih dobro razumejo in sodelujejo.

Igralci KDNG so sprejeli vlogo pomagačev na treningih in v veselje jim je, da lahko svoje znanje prenašajo na košarkarje VDC Nova Gorica.

14-letnik ceni, da je del zgodbe vključevanja ljudi s telesnimi in duševnimi omejitvami v šport. "Čutim, da so nas igralci VDC sprejeli in to je lepo. To se vidi predvsem po tem, da ni več nobenih zadržkov niti z naše niti z njihove strani, tako da prav vse delamo skupaj. Veseli smo, da lahko ekipi VDC pomagamo!" je bil ponosen.

Če pa se zgodi, da komu od košarkarjev VDC ne gre najbolje, mu fantje iz kluba brž priskočijo na pomoč in ga usmerijo, je povedal Luka: "Igralci smo sprejeli vlogo pomagačev na treningih in v veselje nam je, da lahko naše znanje prenašamo na košarkarje VDC Nova Gorica. Pomagati skušamo predvsem z nasveti in demonstracijami, včasih pa je dovolj že to, da našim prijateljem pobiramo in podajamo žogo, medtem ko oni mečejo na koš."

Rok se je košarkarski skupini odločil pridružiti predvsem zato, ker se rad uči novih stvari in spoznava nove ljudi. "Pomeni mi zelo veliko, ker se na igrišču s prijatelji razigramo, spotimo in nasmejimo," je opisal svoja doživljanja.

Košarkarji Varstveno delovnega centra (VDC) Nova Gorica sicer trenirajo že dolgo, nam je pojasnila strokovna sodelavka pri VDC Nova Gorica Vaneja Bambič . Med drugim so tekmovali na Specialni olimpijadi Slovenije. K projektu Življenje je košarka, ki je prilagojen osebam z motnjami v razvoju, so se priključili že leta 2015 na pobudo trenerja Siniše Drobnjaka . "Z veseljem smo sprejeli povabilo, saj nam je to omogočalo bolj kvalitetne treninge s trenerjem košarke in učenci, ki so nam pomagali. Nenazadnje smo prek projekta dobili košarkarsko opremo (žoge, drese ...). Epidemija je zaustavila sodelovanje," je opisala Bambičeva in navdušeno dodala, da se jim je naposled, leta 2020, ponudila priložnost za košarkarsko vez oziroma skupne treninge s KDNG mladi.

Kar je Zavrtanik želel povedati, je, da so njegovi igralci potegnili ogromno iz te izkušnje: "Predvsem na ravni vzgoje in zavedanja tudi drugačne realnosti. Pridobili so izkušnjo sprejemanja in integracije oseb s potrebami, ki se sigurno razlikujejo od naših."

Jan Zavrtanik , trener KDNG mladi, je opazil, da je bilo ozračje na začetku treningov nekoliko negotovo oziroma je nad vsemi igralci lebdel nek strah pred neznanim, ki pa se je zelo hitro razblinil. Ekipa VDC ima namreč po njegovih besedah veliko vrlino. "Vedno ko njeni člani pridejo na trening, se prostor zelo hitro napolni, saj s seboj prinesejo neverjetno energijo, pozitivnost in dobro voljo. Vse našteto je naše igralce hitro motiviralo in so se z lahkoto vklopili. Zelo kmalu smo ugotovili, da smo iz faze, ko smo bili nekako vsak na svoji strani, prešli na to, da smo se vsi povezali v celoto. Konec koncev smo vsi košarkarji. Vsem nam je ta šport pri srcu in smo zaradi tega vsi radi na igrišču. Kmalu smo spoznali, da smo si pri marsičem enaki," je zadovoljen pripovedoval trener.

V letu 2022 sta KDNG mladi in VDC Nova Gorica nadaljevala s pobudo Košarkarji za košarkarje, ki izhaja iz širše akcije z imenom Življenje je košarka. V slednjem projektu že vrsto let izvajajo vadbo košarke, ki je prilagojena osebam z motnjami v razvoju. Eden od partnerjev je tudi novogoriški VDC s svojo košarkarsko ekipo. V KDNG mladi so se leta 2020, pred izbruhom epidemije covida-19, odločili pristopiti in ustanoviti ekipo VDC, ki so jo vključili v šolo košarke, člane ekipe VDC pa včlanili v klub.

Pobuda iz leta 2020 je zaživela takoj po letošnji sprostitvi ukrepov, pričeli so se skupni treningi, ki potekajo enkrat na vsakih 14 dni. Vadbo so zastavili tako, da skupaj s košarkarji VDC vsakič trenirajo tudi mladi igralci KDNG, je pojasnil trener Zavrtanik: "Ekipe seveda iz treninga v trening menjujemo, tako da so v letošnji sezoni dobile priložnost treninga z našimi prijatelji iz VDC prav vse ekipe našega mladinskega pogona, od U11 pa do U19. Vsebine so seveda prilagojene sposobnostim, naši igralci pa so hitro doumeli in sprejeli svojo vlogo asistentov na treningih. Ob tem bi poudaril, da gre za vzajemno korist. Uporabniki VDC s pomočjo naših košarkarjev lažje in hitreje izvajajo zadane naloge, v obratni smeri pa do naših igralcev priroma življenjska šola, saj se soočijo s platmi življenja, s katerimi se sicer ne bi, ali pa vsaj še ne."

Zakaj je pomembno, da se tudi ljudje s telesnimi ali duševnimi omejitvami ukvarjajo s športom? Tako kot za vse ostale je tudi za njih izrednega pomena za psihofizično kondicijo in dobro počutje. Ne zgolj da z rekreacijo in športom krepijo svoje telo, ohranjajo ali izboljšujejo gibljivost, moč, vzdržljivost in koordinacijo, poveča se tudi raven motivacije, pozornosti in zadovoljstva, denimo ob uspešnem metu na koš ali podaji, je izpostavila Bambičeva. "Pri treningih z drugimi košarkarji je poudarek na socialni vključenosti. Vse to pozitivno vpliva tudi na njihovo samozavest, samopodobo in sprejetost v družbi," je pojasnila.

Kako naprej, kakšni so načrti?

V poletnem času si bodo vsi igralci oddahnili, jeseni pa zopet zagrizli v novo sezono košarkarskih podvigov, vključno z ekipo VDC, je napovedal Zavrtanik: "Košarkarji ekipe VDC so naši košarkarji, del naše družine, tako da bomo sigurno delali na tem, da se sodelovanje nadaljuje ali celo še oplemeniti, saj je idej za prihodnost še veliko. Ena izmed stvari, ki nas sigurno čaka, je slikanje za koledar, ki ga vsako leto izdajamo. Koledar je strukturiran tako, da so v njem slike prav vseh naših ekip, tako da ima tudi ekipa VDC v njem svojo stran."

Ob tej priložnosti je Zavrtanik izkoristil priložnost in spodbudil tudi druge slovenske športne sredine, naj razmislijo o možnosti sodelovanja v podobnih projektih. "Šport je univerzalen, povezovalen jezik, ki ga govorimo vsi. Predsodki in strah pred drugačnostjo so povsem odveč, izkušnja, kot je naša, pa bo nedvomno vsakemu, ki se bo lotil česa podobnega, pustila ogromno," je strnil.