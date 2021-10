V 10 dneh več kot 1000 kršitev, skoraj vse naredili pešci

Pešci so najpogostejši, pa tudi najbolj izpostavljeni udeleženci v prometu. V jesenskih in zimskih časih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa zaradi vremenskih razmer spolzke, se zgodi največ nesreč z udeležbo pešcev. Zato je med 1. in 10. oktobrom potekala nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev, policisti pa so v tem času izvajali poostreni nadzor.

Preverjali in ozaveščali tako pešce kot voznike

Policisti so v tem času izvajali krajše poostrene nadzore tam, kjer je problematika največja, predvsem na območju prehodov za pešce, so sporočili iz Agencije za varnost prometa (AVP). Pri tem so bili pozorni tako na spoštovanje predpisov pri voznikih motornih vozil in morebitne kršitve (na primer izsiljevanje prednosti pešcem na zaznamovanih prehodih za pešce) ter na spoštovanje predpisov pri pešcih (nošenje odsevnih teles, pravilna stran hoje, varno prečkanje vozišč itd.). Pešce so tudi opozarjali na varno udeležbo v cestnem prometu in jim razdeljevali odsevna telesa – slednjih so razdelili več kot 20.000.