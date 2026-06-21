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Slovenija

V podvozih ujeta vozila, poplave, podrta drevesa in izpadi elektrike

Ljubljana, 21. 06. 2026 07.40 pred 43 minutami 3 min branja 18

Avtor:
U.Z.
Poplave v Ljubljani

Regijski centri za obveščanje so med sobotnim neurjem v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Meteorne vode so poplavljale stanovanjske in nestanovanjske objekte, sunki vetra pa so podirali drevesa. Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovenj Gradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Danes se bodo temperature spet dvignile nad 30 stopinj Celzija, popoldne in zvečer pa bodo znova nastajale nevihte.

V soboto je skupina močnejših nevihtnih celic iz smeri Avstrije dosegla Koroško in del Štajerske, od tam pa je nadaljevala pot proti jugu. Nove nevihte so zajele območja Gorenjske in osrednje Slovenije. V Ljubljani so gasilci črpali vodo iz objektov, zalilo je več podvozov. Gasilci so posredovali tudi na Gorenjskem.

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Regijski centri za obveščanje so samo med 18. uro v soboto in 6. uro danes zabeležili 182 dogodkov. Meteorne vode so poplavljale stanovanjske in nestanovanjske objekte, sunki vetra pa so predvsem podirali drevesa.

Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovenj Gradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez električne energije.

Po do sedaj zbranih podatkih je na terenu posredovalo 66 gasilskih enot, ki pa o poškodovanih ne poročajo.

Popoldne in zvečer spet nevihte

Po napovedih Agencije RS za okolje bo danes sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. 

Sredi popoldneva in zvečer bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije lahko nastalo nekaj ploh in neviht, opozarjajo vremenoslovci.

Kako bo v prihodnjih dneh?

Tudi jutri bo sončno in vroče. Popoldne bodo spet možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Vročina bo trajala še ves prihodnji teden. Toplotna obremenitev, ki na začetku vročinskega vala sredi tedna še ni bila tako velika, se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Za Primorsko je za danes že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo, veljala pa bo tudi v začetku prihodnjega tedna, je za STA povedal meteorolog Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje.

Opozorilo zaradi vročine
Opozorilo zaradi vročine
FOTO: Arso

Napotki NIJZ v vročini

Vročina v okolju lahko škodljivo vpliva zlasti na zdravje občutljivih skupin prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato prebivalcem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala in pokrivala ter uporabimo UV zaščito, svetujejo.

Dnevne aktivnosti naj bodo glede na njihov predlog organizirane ob upoštevanju čim več priporočil. Objekte, kjer živimo ali delamo, pa ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo s polkni, žaluzijami ali roletami.

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Začenja se koledarsko poletje

Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo sicer danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo danes najdaljši v letu, noč pa najkrajša, so za STA povedali na astronomskem observatoriju Golovec v Ljubljani.

Sonce je v Ljubljani vzšlo ob 5.11, zašlo pa bo ob 20. uri in 56 minut. Današnji najdaljši dan bo tako trajal 15 ur in 45 minut.

Poglavja:
Na vrh Nevihte Napoved Napotki NIJZ Koledarsko poletje
vreme vročinski val nevihte vročina koledarsko poletje

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KOMENTARJI18

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21. 06. 2026 09.04
Poiščite Alenko Bratušek in naj se zagovarja, kako je porabila 2,5 milijona evrov za odvodnjavanje podvoza na Dunajski. Verjetno bo rekla, da odvodnjavanje deluje brezhibno, razen ko je dež.
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+1
1 0
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21. 06. 2026 08.58
Žabice se veselijo vode in rade skočijo vanjo.
Odgovori
+3
3 0
presnet
21. 06. 2026 08.56
Od nekdaj je znano, da v prestolnici podvozi poplavljajo (sploh sveže prenovljeni), a še vedno najdeš optimiste, ki rinejo v vodo in jih potem rešujejo. Sami se naj rešujejo, če so tako pametni, naj še dokončajo svojo pot ven.
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+3
4 1
Uporabnik1935308
21. 06. 2026 08.50
Na sliki križišče Linhartova - Topniška. Pred prenovo Linhartove ni Topniške nikoli poplavilo. Ponovno slaba izvedba prenove. Šalabajzerji so se dve leti ukvarjali z Linhartovo, naredili pa nič, oziroma zelo slabo.
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+4
4 0
0523
21. 06. 2026 08.45
Sistem SMS obveščanja ne deluje. Nekdo je pokradel mastne denarce.
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+2
3 1
proofreader
21. 06. 2026 09.04
Ali je sploh že kdaj prišel SMS?
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0 0
Hitri Zigi 78
21. 06. 2026 08.42
Sploh bi pa ljudem ki zapeljejo v poplavljen podvoz odvzel izpit. Ker to se ne zgodi po nesreči ampak po neumnosti. Sem videl včeraj na lastne oči. 10 voznikov je obrnilo ko so videli da je voda v podvozu oa je prišel še 11 voznik ki se je z nezmanjšano hitrostjo zapeljav v podvoz in obstal v 1 m. vode. Potem pa klical na pomoč ker je ostal ujet. Tako sta se morali 2 ekipi gasilcev ukvarjati z njim zaradi njegove neumnosti.
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+8
8 0
proofreader
21. 06. 2026 08.48
Tisti v Mercedesu?
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+4
4 0
mackon08
21. 06. 2026 08.42
Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, pa kam rinejo če je polno vode?
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+7
7 0
proofreader
21. 06. 2026 08.49
Pride do poplavljenega podvoza, vidi da vsi stojijo, pa si reče: primi moje pivo, meni bo ratalo.
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+2
2 0
proofreader
21. 06. 2026 08.42
A res ni možno rešiti podvozov?
Odgovori
+1
1 0
kokicas
21. 06. 2026 08.41
Samo a niso podvoz na Dunajski že obnovili in ooglobili ob prenovi kakšen mesec nazaj pa je vse isto kot pred prenovo
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+6
6 0
proofreader
21. 06. 2026 08.51
Alenka Bratušek je rekla, da so z obnovo podvoza rešili odvodnjavanje.
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+3
3 0
trac
21. 06. 2026 08.23
Utopično je misliti, da ob tako močnem nalivu v kratkem času, podvozov ne bo zalilo. Sploh, ker se uspešno betonira vsa območja, ker se je voda prej lahko razlivala. Npr. vila bloki, betoniranje jame od meje do meje, nikjer prostora za kakšno ponikovalnico, travica okoli je bolj za okras, vsa meteorna voda pa speljana v kanalizacijo. Kanalizacijsko omrežje po samem mestu pa se slabo obnavlja. Še dobro, da sploh deluje. In, ob vsej digitalizaciji, bi lahko vsaj postavili opozorilne luči za visoko vodo.
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+4
6 2
gggg1
21. 06. 2026 08.38
Glede na ponavljajoča se dogajanja v zadnjih 10+ letih, bi lahko lani bistveno izboljšali sistem odvodnhavanja, ko so ga ravno prenavljali.
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+2
2 0
bronco60
21. 06. 2026 08.14
Pismo, ne znajo in ne znajo naredit odvodnjavanje podvozov, pa toliko denarja so porabili, šalabajzerji.
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+14
16 2
presnet
21. 06. 2026 08.57
Nočejo, ker je zabavno gledat pogumne avte v vodi.
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+1
1 0
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