V podvozih ujeta vozila, poplave, podrta drevesa in izpadi elektrike

V soboto je skupina močnejših nevihtnih celic iz smeri Avstrije dosegla Koroško in del Štajerske, od tam pa je nadaljevala pot proti jugu. Nove nevihte so zajele območja Gorenjske in osrednje Slovenije. V Ljubljani so gasilci črpali vodo iz objektov, zalilo je več podvozov. Gasilci so posredovali tudi na Gorenjskem.

Regijski centri za obveščanje so samo med 18. uro v soboto in 6. uro danes zabeležili 182 dogodkov. Meteorne vode so poplavljale stanovanjske in nestanovanjske objekte, sunki vetra pa so predvsem podirali drevesa. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovenj Gradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez električne energije. Po do sedaj zbranih podatkih je na terenu posredovalo 66 gasilskih enot, ki pa o poškodovanih ne poročajo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Poplave v Ljubljani Bobo

Poplave v Ljubljani Bobo

Poplave v Ljubljani Bobo

Poplave v Ljubljani Bobo

Poplave v Ljubljani Bobo









Popoldne in zvečer spet nevihte

Po napovedih Agencije RS za okolje bo danes sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sredi popoldneva in zvečer bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije lahko nastalo nekaj ploh in neviht, opozarjajo vremenoslovci.

Kako bo v prihodnjih dneh?

Tudi jutri bo sončno in vroče. Popoldne bodo spet možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Vročina bo trajala še ves prihodnji teden. Toplotna obremenitev, ki na začetku vročinskega vala sredi tedna še ni bila tako velika, se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Za Primorsko je za danes že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo, veljala pa bo tudi v začetku prihodnjega tedna, je za STA povedal meteorolog Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje.

Opozorilo zaradi vročine FOTO: Arso

Napotki NIJZ v vročini

Vročina v okolju lahko škodljivo vpliva zlasti na zdravje občutljivih skupin prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato prebivalcem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala in pokrivala ter uporabimo UV zaščito, svetujejo. Dnevne aktivnosti naj bodo glede na njihov predlog organizirane ob upoštevanju čim več priporočil. Objekte, kjer živimo ali delamo, pa ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo s polkni, žaluzijami ali roletami.

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