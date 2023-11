V 20 letih programa Zora odkrili kar 2664 rakov materničnega vratu

Program Zora je prvi organiziran populacijski presejalni program za raka v Sloveniji. Pri udeleženkah programa raka materničnega vratu v povprečju odkrijejo devet let prej kot pri ženskah, ki se preventivnih pregledov pri izbranem ginekologu ne udeležujejo. Stadiji ob diagnozi so zato nižji, preživetje in kakovost življenja pa pomembno boljša. Zaradi pravočasnega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb se je obolevnost za rakom materničnega vratu po uvedbi programa Zora več kot prepolovila, Slovenija pa je danes na poti k odpravi prvega raka - raka materničnega vratu, so poudarili na novinarski konferenci Onkološkega inštituta Ljubljana.

"V zadnjih letih v Sloveniji letno odkrijemo in zdravimo okrog 1500 predrakavih sprememb, za rakom materničnega vratu zboli le še med 100 in 120 slovenskih žensk, 40 jih zaradi tega raka umre. V kombinaciji s cepljenjem proti HPV bomo raka materničnega vratu v prihodnjih desetletjih lahko celo odpravili in seveda si želimo, da bo Slovenija med prvimi v Evropi, ki ji bo to uspelo," je poudarila vodja programa Zora, Urška Ivanuš.