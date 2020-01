V 20 letih več kot 200 primerov raka, 500 azbestoze. Prebivalcem v Anhovem grozi še zažiganje odpadkov

Soška dolina, Mežiška in Celjska kotlina, Bela krajina ter Vrhnika so tako močno onesnažena območja, da se posledice že dolgo poznajo tudi na zdravju ljudi. Najbolj se to pozna v Anhovem, kjer so imeli v zadnjih dvajsetih letih potrjenih kar 130 agresivnih rakov mezoteliomov, več kot 65 pljučnih rakov in 500 primerov azbestoze. Zdaj pa to že tako prizadeto okolje ogroža še sežiganje odpadkov.