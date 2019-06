V 23 letih daroval že skoraj 38 litrov krvi. 'Darovanje krvi je zame kot hobi'

Eden od teh je tudiDavorin Kobetič, sodelavec in vodja produkcijske grafike na POP TV. Je dolgoletni oziroma redni krvodajalec, saj je kri v 23 letih daroval že 84-krat, kar pomeni, da je daroval že skoraj 38 litrov krvi. Prvič se je na krvodajalsko akcijo podal pri 25 letih. "Prijatelj mi je rekel, da gre darovat kri, jaz pa nisem imel nobenega drugega dela, zato sem si rekel, zakaj pa ne in sem šel z njim ter prvič daroval kri. Videl sem, da je to čisto kul in tako sem postal redni darovalec. V bistvu je to sedaj neke vrste hobi," pripoveduje Kobetič.

"Zdaj hodim na Zavod za transfuzijo krvi v Ljubljani na redni bazi. Ko so trije meseci mimo, kar odidem tja. V bistvu me sploh ni treba klicati. To naredim kar nekako sproti, skočim na zavod in se vrnem nazaj k vsakodnevnim opravkom,"pravi Kobetič, ki ima s postopkom darovanja krvi same pozitivne izkušnje. "Nikoli nisem imel težav. Na zavodu je izredno prijazno osebje, dobesedno te nosijo po rokah. Res super izkušnja."

'Vsak od nas je lahko enkrat v situaciji, ko bo kri potreboval'

Pomena krvodajalstva se močno zaveda. "Veliko ljudi ti reče, zakaj sploh daruješ, saj veš, da to kri potem prodajo. Mislim si, četudi jo res prodajo in če je nekomu drugemu pomagalo, čeprav je plačal za to kri, dejstvo je, da je vsak od nas lahko enkrat v situaciji, ko bo kri potreboval. Večkrat pomislim, da se tudi meni lahko kaj zgodi in bom takšno pomoč potreboval. Zasledil sem, da je za operacijo jeter potrebnih do 10 litrov krvi, kar pomeni okoli 20 in več krvodajalcev za eno samo operacijo. To dejansko pomeni pridobiti veliko krvodajalcev dan za dnem, 365 dni na leto."

Kobetič, ki ima krvno skupino B RhD-, ki je druga najredkejša krvna skupina, zaenkrat daruje samo polno kri, za posebne odvzeme, kot je afereza, s katero zbirajo plazmo ali celice, se ne zanima, v glavnem zato, ker je postopek dolgotrajnejši.