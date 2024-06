V 26 družinskih ambulant prihaja dodatna diplomirana medicinska sestra

Na ministrstvu so pojasnili, da so vloge prejeli iz vseh regij. Osem popolnih vlog so podali nosilci iz javnih zdravstvenih zavodov, 18 pa koncesionarji. Največ popolnih vlog je podal Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, in sicer štiri.

Ministrstvo bo za vključitev dodatne medicinske sestre v 26 ambulantah družinske medicine namenilo 433.301 evro.