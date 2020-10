V 30 letih Tom telefona zabeležili okoli 800.000 kontaktov

Teden otroka tokrat poteka v znamenju 30. obletnice delovanja Tom telefona za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Preverili smo, koliko kontaktov so zabeležili v vseh teh desetletjih, koliko svetovalcev se jim je že pridružilo, kakšno je delo svetovalcev in ali se jim kdaj pridružijo tudi tisti, ki so pred leti sami zavrteli brezplačno številko 116 111.

icon-expand Tom je nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. (slika je simbolična) FOTO: Dreamstime

Tom je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS. 20. novembra 1995 je bila ustanovljena Nacionalna mreža TOM, ki je pod enotno brezplačno telefonsko številko 080 1234 delovala vsak dan od 12. do 20. ure in povezovala 11 svetovalnih skupin. V letu 2012 so v skladu z evropskimi normativi uvedli enotno evropsko brezplačno številko 116 111, čas njenega delovanja pa v vseh teh letih ostaja nespremenjen. V letu 2007 je bil postavljen spletni informacijski portal E-TOM (e-tom.si) in uvedeno je bilo svetovanje po e-pošti. S svetovanjem v spletni klepetalnici so začeli leta 2013. Trenutno je v nacionalni mreži TOM aktivnih 138 svetovalcev/prostovoljcev, v povprečju se letna številka prostovoljcev giblje od 130 do 150 na nivoju celotne mreže. V 30 letih delovanja so zabeležili 800.000 kontaktov na Tomu, ta številka pa vključuje telefonske klice, svetovanje v spletni klepetalnici in po e-pošti.

Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro, na brezplačno številko 116 111, ali pišejo natom@zpms.siali na obrazec.

Otroci in mladostniki se na Tom obračajo s temami, ki se čez leta bistveno ne spreminjajo. Te teme so: ljubezen, telesni razvoj in spolnost, vrstniki, družina in šola. Uporaba interneta je prinesla nove oblike težav, s katerimi se srečujejo, kot so seksting, izsiljevanje z intimnimi posnetki, grooming, nezaželeni stiki preko spleta, vdori v profil. V tem kontekstu opažajo, da vrstniški pritiski preko spleta vplivajo na to, da mladi izgradnjo lastne identitete selijo na družabna omrežja. Čustva in stiske, ki jih ob tem doživljajo na spletu, so primerljivi realnim in jih je treba jemati resno (ljubezenska razmerja, zbiranje všečkov), pojasnjujeta Maša BlaznikinSandra Murk,strokovni delavki Tom telefona."Medvrstniško nasilje se je s pojavom in razvojem modernih informacijskih tehnologij ter poplavo različnih družbenih omrežij preselilo na splet. V preteklosti so bili taki dogodki omejeni v času in prostoru in so se žrtve lahko umaknile v zavetje svojega doma in svoje sobe. Sedaj, ko je nasilje prestavljeno na družabna omrežja in splet, je ves čas dostopno, hitro se širi in je vidno ne samo za vrstnike in sošolce žrtve nasilja, temveč tudi za popolne neznance, ki se lahko pridružijo nasilnemu vedenju na spletu. Spletna anonimnost tako daje storilcem zavetje za vedenja, ki jih v vsakdanjem življenju večina verjetno ne bi izbrala." “Opažamo tudi, da je šolska uspešnost prav tako eden od novejših dejavnikov stiske, ki jih navajajo otroci in mladostniki. Pritiski se kažejo tako zaradi želje kot tudi potrebe po šolski uspešnosti. Vedno bolj tekmovalno naravnano vzdušje med sošolci in vrstniki je delno povezano tudi z več individualizma v družbi nasploh,” dodajata svetovalki.

Vse to lahko pri mnogih povzroči tako hude stiske, da ne vedo več, kako naj se iz tega rešijo. Otrokom in mladostnikom je zelo težko poiskati strokovno pomoč v živo, še težje je to pri otrocih in mladostnikih, ki nimajo dobrih odnosov s starši in so bolj kot ne prepuščeni sami sebi. Lažje jim je govoriti ali tipkati preko anonimnih kanalov, saj jih je pogosto preveč strah ali jih je sram, da bi stopili do strokovne službe.“Velikokrat jih skrbi tudi možnost, da bi se informacije o njihovem stanju razširile. Ne želijo, da ljudje izvedo, da imajo težave, da jih ne zmorejo rešiti sami itd. Tisti, ki poiščejo pomoč, pa nanjo zelo dolgo čakajo (predolge čakalne dobe za psihološko in psihiatrično obravnavo). Med tem časom se lahko duševna stiska poglablja,” opozarjata svetovalki.

icon-expand Velikokrat se otroci ne morejo obrniti po pomoč na svoje starše, ki so vse preveč zaposleni z drugimi stvarmi. (slika je simbolična) FOTO: Dreamstime

Izbira, izobraževanje in delo prostovoljca Ob sklenitvi dogovora o prostovoljstvu se prostovoljci zavežejo, da bodo svetovali vsaj 15 mesecev po 8 ur na mesec, torej dve uri na teden. "Nekateri tako ostanejo le določen čas, drugi pa najdejo v tem delu nekaj več in so svetovalci že dolgo časa. Nace Breitenberger je svetovalec na Tomu že 28 let. Motivi in razlogi, da se nekdo priključi Tomu, so tako zelo različni. Nekateri nam povedo, da si želijo vrniti nekaj skupnosti in pomagati ranljivim skupinam. Velikokrat se je zgodilo, da so nam povedali, da so klicali na Tom, ko so bili mladi in takrat dobili pomoč, ki so jo potrebovali. Sedaj, ko so odrasli, bi radi to povrnili. Med našimi svetovalci so tudi študenti, ki si tako nabirajo strokovne in praktične izkušnje za svojo nadaljnjo poklicno pot. Mnogi, ki so k nam prišli kot študenti, ostanejo svetovalci tudi po tem, ko študij končajo in dobijo službo. Tom je tudi študijska baza za študente nekaterih fakultet in pri nas lahko opravljajo študijsko prakso. Prav tako imamo v naš program vključene javne delavce, ki pridobivajo dragocene delovne in strokovne izkušnje."

icon-expand Vsi svetovalci se Tom telefonu pridružijo prostovoljno in za svoje delo niso plačani. (slika je simbolična) FOTO: Dreamstime

Predpogoja za delo na Tomu sta polnoletnost in nekaznovanost. Tisti, ki izpolnjujejo te pogoje, se lahko prijavijo za svetovalce. Svetovalce izbirajo po postopku, ki ima več korakov: na uvodnem informativnem sestanku za vse, ki se zanimajo za prostovoljstvo, podajo osnovne informacije o delovanju Tom telefona in prostovoljnem delu. Nato z vsakim, ki se zanima za izobraževanje, opravijo individualni razgovor. Iščejo sočutno in odgovorno osebo, s katero se pogovorijo o njihovih izkušnjah, motivih/željah/načrtih za delo na Tom telefonu in o vsebinah, ki bi jim lahko povzročale težave/osebne zadržke. V tem koraku sledijo smernicam Slovenske filantropije za delo s prostovoljci.

Izobraževalni proces zaključijo z razgovorom, kjer skupaj s prostovoljcem ovrednotijo celoten proces in če na nobeni strani ni zadržkov, sklenejo dogovor o prostovoljstvu.

Ker je kandidatov ponavadi več kot mest na izobraževanju, sledita izbor in vključitev izbranih kandidatov v izobraževanje. Osnovno izobraževanje obsega usposabljanje za telefonsko svetovanje, ki je glavno in predpogoj za izobraževanje iz e-svetovanja. Traja štiri dni oz. skupaj 22 ur. Sledi izobraževanje iz svetovanja po e-pošti (5 ur) in svetovanja v klepetalnici (8 ur). Na izobraževanju se seznanijo z različnimi vsebinskimi sklopi, vrstami klicev oz. kontaktov, kriznimi situacijami, tehnikami in veščinami svetovanja, ki jih vadijo preko igre vlog. Po opravljenem izobraževanju sledi uvajanje na telefonu (12 ur), za tem še uvajanje na e-pošti in klepetalnici. Kot pojasnjujeta svetovalki, imajo vsi kandidati ves čas na voljo mentorja, ki ga lahko kontaktirajo. Del svetovalnega dela je udeležba na supervizijah, ki jih imajo vsak mesec, enkrat mesečno za telefonsko svetovanje in enkrat mesečno za spletno svetovanje. Dodatna izobraževanja za svetovalce Tom telefona organizirajo tako na nivoju lokalnih svetovalnih skupin kot tudi na nivoju nacionalne mreže.

