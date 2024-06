V 33 sekundah pobegnili iz zapora

1832 zaprtih je ta hip v vseh slovenskih zaporih, od tega velika večina v zaprtih oddelkih. Delavci v zaporih se s številnimi programi, motivacijo, izobraževanjem in delom v zaporu trudijo, da se za zapahe ne bodo vračali. A trudijo se tudi, da ljudje, ki so ravnali v nasprotju z družbenimi normami, kazen odsedijo do konca, da torej iz zapora ne pobegnejo. Klasičnih pobegov, ki pomenijo, da oseba pobegne iz zaprtega dela zapora, skorajda ni več.

V zadnjih desetih letih je iz zaprtih delov naših zaporov pobegnilo pet oseb, vse so izsledili in jih odpeljali nazaj za zapahe. Danes, če že, nekateri izkoristijo spremstvo v kakšno od zdravstvenih ustanov ali se preprosto z zunajzavodske ugodnosti, torej prostega izhoda, pravočasno ne vrnejo v zapor. A tudi teh primerov je izjemno malo.

V današnji Kriminalni zgodbi v oddaji Svet na Kanalu A boste videli, da je bilo pred leti drugače. Pokazali vam bomo nekaj najbolj odmevnih pobegov iz največjega moškega zapora na Dobu. Videli boste, na kakšen način so državljani republik nekdanje Jugoslavije izpeljali takšen podvig. Leon Lobe iz ZPKZ Dob pri Mirni pa nam je v muzejski zbirki pokazal tudi predmete, s katerimi so si pomagali. "Zgodilo se je v januarju 1998, pobegnili so v večernem času. Njihov pobeg je bil skrbno načrtovan, nekako smo izračunali, da se je zgodil v 33 sekundah. Pomagali so jim tudi soobsojenci, imeli pa so tudi improvizirane pripomočke," je opisal Lobe.

Med begom iz zapora so morali poskrbeti tudi za pse, ki so bili v vmesni coni na poti njihovega bega. Ubežniki so imeli tudi veliko srečo, saj je bila v dolini solz tisti večer zelo gosta megla, ki je tedaj paznikom močno otežila iskalno akcijo. Zbežali so v bližnji gozd, zatem se je za njimi izgubila vsaka sled. Le enega ubežnika je čez leta pot znova prinesla v Slovenijo, kjer so ga po naključju prijeli in odpeljali nazaj na prestajanje kazni.

V muzejski zbirki zapora na Dobu hranijo zanimive predmete, s katerimi so si obsojenci pomagali pri svojih načrtih za beg. Zasegli so načrte, na katerih je razvidno, da so opazovali, kje se nahajajo pravosodni policisti (v preteklosti pazniki) in na katerih so izrisali svoje namere bega.