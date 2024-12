V 35 letih opravili 2600 presaditev krvotvornih matičnih celic

Kot je pojasnil pionir presaditev krvotvornih matičnih celic v UKC Ljubljana in Sloveniji Jože Pretnar, ki je leta 1989 opravil prvo transplantacijo, se je ideja prvič pojavila leta 1983. "Preden smo uspeli vzpostaviti ekipo in pripraviti vse protokole, je trajalo približno šest let," je povedal. V prvih letih so v UKC Ljubljana na leto naredili pet transplantacij, deset let kasneje pa so jih toliko opravili v enem tednu.

Pomembno vlogo pri prvi presaditvi je odigralo tudi sodelovanje s Hrvaško. Pionir presaditve krvotvornih matičnih celic na Hrvaškem Boris Labar iz zagrebške klinike Rebro je pojasnil, da so zdravniki iz Zagreba, ki so bili z izkušnjami pri zdravljenju s presaditvami kostnega mozga nekaj let pred Slovenijo, zdravnikom iz Ljubljane takrat priskočili na pomoč. "V osemdesetih letih prejšnjega stoletja smo se s kolegi iz Ljubljane skupaj podali na podvig, ki se je takrat zdel skoraj nemogoč, a nam je uspelo," je dejal Labar.

Predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana Samo Zver je izpostavil pomen dostopa do vrhunskega zdravljenja v domačem okolju. Prepričan je, da so z vzpostavitvijo zdravljenja v Sloveniji bolnikom omogočili boljšo kakovost bivanja in dvignili raven zdravljenja. Pri tem je pohvalil nesebičen trud pionirjev, ki so si za razvoj področja prizadevali v dobrobit bolnikov.