V 50 zdravstvenih domovih brezplačno cepljenje proti HPV

Ob peti obletnici globalne strategije WHO za odpravo raka materničnega vratu bodo na današnji dan tako kot v številnih državah in tudi po vsej Sloveniji znamenitosti zasijale v turkizni barvi, ki je simbol globalnega gibanja za odpravo raka na materničnem vratu, so sporočili iz Zveze slovenskih društev za boj proti raku.

WHO je leta 2020 postavila tri ključne cilje za odpravo raka materničnega vratu, in sicer 70-odstotna udeležba žensk v presejalnih programih, ustrezno zdravljenih več kot 90 odstotkov odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu ter 90-odstotna precepljenost deklic proti HPV. Prva dva cilja Slovenija že vrsto let dosega, tretji cilj pa ostaja izziv, a Slovenija aktivno napreduje.

"Nekoč drugi najpogostejši rak pri ženskah danes v Sloveniji zaradi učinkovitega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb v državnem programu Zora postaja redek rak. V zadnjih letih v Sloveniji letno odkrijemo in zdravimo okrog 1500 predrakavih sprememb, za rakom materničnega vratu zboli le še okrog 100 slovenskih žensk, 40 jih zaradi tega raka umre," so v sporočilu za javnost povzeli besede predsednice Zveze slovenskih društev za boj proti raku in vodja programa Zora Urška Ivanuš.