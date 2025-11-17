V 50 zdravstvenih domovih brezplačno cepljenje proti HPV

Ob peti obletnici globalne strategije WHO za odpravo raka materničnega vratu bodo na današnji dan tako kot v številnih državah in tudi po vsej Sloveniji znamenitosti zasijale v turkizni barvi, ki je simbol globalnega gibanja za odpravo raka na materničnem vratu, so sporočili iz Zveze slovenskih društev za boj proti raku.
WHO je leta 2020 postavila tri ključne cilje za odpravo raka materničnega vratu, in sicer 70-odstotna udeležba žensk v presejalnih programih, ustrezno zdravljenih več kot 90 odstotkov odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu ter 90-odstotna precepljenost deklic proti HPV. Prva dva cilja Slovenija že vrsto let dosega, tretji cilj pa ostaja izziv, a Slovenija aktivno napreduje.
"Nekoč drugi najpogostejši rak pri ženskah danes v Sloveniji zaradi učinkovitega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb v državnem programu Zora postaja redek rak. V zadnjih letih v Sloveniji letno odkrijemo in zdravimo okrog 1500 predrakavih sprememb, za rakom materničnega vratu zboli le še okrog 100 slovenskih žensk, 40 jih zaradi tega raka umre," so v sporočilu za javnost povzeli besede predsednice Zveze slovenskih društev za boj proti raku in vodja programa Zora Urška Ivanuš.
Z okužbo HPV se vsaj enkrat v življenju okuži med 80 in 90 odstotkov ljudi, večina že kmalu po začetku spolne aktivnosti. Pogostost okužb je najvišja pri mladostnikih in mlajših odraslih, starih med 15 in 25 let. Virus pri približno 90 odstotkih okuženih izzveni sam, pri preostalih 10 odstotkih pa lahko okužba postane dolgotrajna in povzroči šest vrst raka. Okužbe s HPV vsako leto povzročijo raka pri približno 200 prebivalcih Slovenije, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Za prenos HPV ni nujen spolni odnos, ampak že spolni stik, kondom pa okužbe ne prepreči. Najbolj učinkovit način preprečevanja okužb s HPV je cepljenje, ki se priporoča vsem mladostnikom in mladim odraslim do dopolnjenega 26. leta starosti. Zanje je cepljenje brezplačno, saj ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje.
Na NIJZ zato pozivajo vse mladostnike in mlade odrasle, ki se še niso cepili proti HPV, naj to čim prej storijo. Vse, ki se bodo danes udeležili cepljenja, prosijo, da na cepljenje prinesejo kartico zdravstvenega zavarovanja in cepilno knjižico. "Če ste bolni, svetujemo, da se prenaročite na drug termin," so zapisali na spletni strani.
