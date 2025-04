V 7 dneh od izgorelosti do novega življenja – resnična zgodba Nataše

Se tudi vi sprašujete, ali lahko v enem samem tednu spremenite svoje življenje na bolje? Pridružite se brezplačnemu 7-dnevnemu NLP izzivu in odkrijte, kako je to uspelo Nataši – mami in podjetnici, ki je po hudih preizkušnjah našla novo pot in smisel. Njen navdihujoč preobrat dokazuje, da nikoli ni prepozno, da postanemo boljša različica sebe.

Nataša je pri komaj 45 letih občutila, kako je, ko se ti svet sesuje. Po več kot 20 letih predanosti karieri je doživela hudo izgorelost – stanje popolne izčrpanosti telesa in duha. Ponoči je spala le še kakšno uro ali dve, bila je brez motivacije, v službi pa ni več našla izziva, temveč le stres. Šlo je tako daleč, da ni bila več sposobna samostojno hoditi, čeprav je bila vse življenje navdušena športnica. Ko je ugotovila, da tako res ne more več naprej, je sprejela težko odločitev: pustila je varno službo. Ostala je doma, prestrašena in negotova, nemočna in brez vizije, kako naprej.

Že prvi koraki so ji odprli oči. "Ugotovila sem, da v sebi nosim ogromno moč, ki sem jo prej zanemarjala," pravi Nataša danes. S pomočjo tehnik NLP je začela odstranjevati plasti strahov in dvomov, ki so se leta kopičili v njej. Naučila se je prepoznati negativne miselne vzorce, ki so jo tiho sabotirali – na primer prepričanje, da ni dovolj dobra ali kako bo podjetnica, če nihče ne ve zanjo. Ena izmed vaj, ki so jo najbolj zaznamovale, je bilo sidranje pozitivnih občutkov Ko je prvič izkusila, da lahko v nekaj trenutkih iz občutka tesnobe preklopi v občutek miru in samozavesti, so jo od olajšanja preplavile solze. Kmalu zatem je s tehniko časovne črte predelala boleče spomine na neuspehe in jih dokončno pustila v preteklosti. "To je bilo, kot bi odpustila sami sebi in se osvobodila," opisuje prelomni trenutek.

Korak za korakom je Nataša skozi NLP ponovno zgradila sebe. Postavila si je jasen cilj – uresničiti dolgoletno željo po samostojni podjetniški poti, kjer bo počela tisto, kar jo res veseli, in je nihče ne bo omejeval pri realizaciji njenih idej in potencialov. Namesto da bi jo strah pred neuspehom hromil, ga je zdaj znala preobraziti v motivacijo. Še pomembneje, začela je verjeti vase. Danes Nataša s ponosom pove, da je "kraljica svojega urnika in svojega življenja". Ima uspešen mali posel, kjer združuje svojo novo odkrito strast s pomočjo ljudem. Sem boljša mama, žena in podjetnica. Ponosna sem nase in na to, da s tem znanjem lahko pomagam tudi drugim, pravi z nasmehom, ki razkrije, kako daleč je prišla.