Slovenija

V 73 odstotkov pregledanih trgovin odkrili kršitve pri označevanju cen

Ljubljana, 05. 05. 2026 07.51 pred 1 uro 2 min branja 6

K.H.
Označevanje cen

Tržni inšpektorat je zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v 457 živilskih prodajalnah. Inšpektorji so kršitve odkrili v 73 odstotkih pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Inšpektorji so do zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril.

Koordiniran nadzor prodajaln z vidika označevanja cen in upoštevanja označenih cen je Tržni inšpektorat Republike Slovenije izvedel v začetku letošnjega leta. Kot so sporočili iz inšpektorata, so nadzor izvedli zaradi zaznanih nepravilnosti, kot so neoznačene cene v manjših in večjih prodajalnah ter neoznačene ali nejasno označene cene izdelkov ob blagajnah in v hladilnikih prodajaln.

"Označevanje cen blaga je namreč ena od osnovnih obveznosti podjetja, saj cene neposredno vplivajo na odločitev potrošnika za nakup. Pomembno je, da so cene blaga jasno in nedvoumno označene na vidnem in dosegljivem mestu, podjetje pa jih je dolžno upoštevati," so poudarili.

Inšpektorji so tako opravili preglede v 457 prodajalnah. Kršitve so odkrili v 336 prodajalnah, kar predstavlja več kot 73 odstotkov. Najpogostejšo kršitev je predstavljalo neustrezno označevanje cen blaga, ki so ga ugotovili v 280 prodajalnah. V 26 prodajalnah trgovci niso upoštevali označenih cen blaga, v 30 prodajalnah pa sta bili ugotovljeni obe nepravilnosti.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji do zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril. Preostali prekrškovni postopki še potekajo.

Enemu trgovcu so izdali tudi upravno odločbo, s katero je inšpektor zaradi neoznačenih cen prepovedal prodajo blaga do odprave pomanjkljivosti. V 202 primerih so inšpektorji trgovcem naložili odpravo nepravilnosti z upravnim opozorilom, v preostalih primerih pa so bile nepravilnosti odpravljene takoj.

tržni inšpektorat živilske trgovine označevanje cen prodajalne

KOMENTARJI6

mojito88521
05. 05. 2026 09.30
Mercator ob nekdanji Mercatorjevi poslovni stavbi ob Dunajski je verjetno en izmed teh. Na polici piše 1,8 €, na blagajni 2,2 €. Potem pa reče, očitno smo pozabili popraviti na polici.
krpati
05. 05. 2026 09.00
Neznane trgovine oz ali bolje neobstoječe. Demokracija. Juhej.
Kviz
05. 05. 2026 08.59
Dokler ne bo podatkov v katerih trgovinah so bile napake, je brez veze da o tem obveščate javnost, inšpektorji pa zapravljajo čas in javni denar namesto da bi javno objavili kršitelje.
huperz
05. 05. 2026 08.54
Ne razkrijejo ker smo "pravna" država 🙄
Kimberley Echo
05. 05. 2026 08.31
Zakaj podatki katere so te trgovine in kdo najbolj krši - skriti oz. zaščitene pred objavo? Če ni glavnega podatka, je članek nesmisel in daje samo informacijo, da inšpekcije nekaj delajo.
agent.brinko
05. 05. 2026 09.05
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
