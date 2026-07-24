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Umrl je antropolog Jože Ramovš

Ljubljana, 24. 07. 2026 10.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jože Ramovš

V 80. letu starosti je umrl antropolog, socialni delavec in izredni profesor Jože Ramovš. Z ženo Ksenijo je leta 1992 ustanovil Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Ljubljani, kjer je kot predstojnik vodil raziskovalno, pedagoško in svetovalno delo, so ob njegovi smrti zapisali pri Celjski Mohorjevi družbi.

Jože Ramovš je diplomiral iz skupinskega socialnega dela in pastoralne psihologije, doktoriral pa iz antropološke tematike človekovega doživljanja resničnosti pri Antonu Trstenjaku. Njegovo poslanstvo je bilo razumevanje človeka, odnosov in staranja, so navedli pri Celjski Mohorjevi družbi.

Je avtor obsežne socialne mreže medgeneracijskih programov, več socialnih inovacij, pri čemer je prakso povezoval s temeljnimi znanstvenimi dognanji. Pod tem okriljem se je usposobilo več tisoč prostovoljcev - voditeljev skupin in družabnikov za kakovostno staranje. Njegova strokovna bibliografija obsega nad tisoč enot, od tega s ponatisi in prevodi sto knjig, so zapisali v založbi.

"Odšel je izjemen človek, vrhunski strokovnjak, mislec in humanist, ki je svoje življenje posvetil ljudem. S svojim znanjem, modrostjo in neizmernim čutom za sočloveka je zaznamoval številna življenja ter pustil neizbrisen pečat v slovenski družbi," pa so ob njegovi smrti zapisali v Občini Šentrupert, kjer je bil častni občan.

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