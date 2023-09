V 8600 urah sestavili lamborghinija iz 400.000 lego kock

V City Parku se je danes odkrilo pravo umetniško delo, replika avtomobila Lamborghini Sian, sestavljena iz lego kock. Sestavili so ga na Češkem, a k nam ni prišel kar tako. S tem odkritjem so namreč začeli festivalno dogajanje dveh tednov, ko bodo nudili številne lego aktivnosti. In radi bi pokazali, da je tale slavna igrača prav zares nekaj, iz česar lahko rastejo sanje. Reči, da so se sestavljalci igrali s kockami, je nekaj takega, kot bi rekli, da se Luka Dončić žoga ... Do neke mere res, ampak na čisto drugi ravni. Za to umetnino so potrebovali 400.000 lego kock in 8600 ur dela.