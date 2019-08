V 90. letu starosti je umrl Ivan Oman

V 90. letu starosti je sinoči umrl Ivan Oman, soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze (SKZ), so sporočili iz stranke SLS.

"Članom SLS, prijateljem in vsem, ki ste ga spoštovali, sporočamo žalostno vest, da je sinoči umrl Ivan Oman, soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, velik borec za pravice kmetov in karizmatični narodni voditelj. Naj se v Bogu spočije njegova duša," so ob tem zapisali na Twitterju.