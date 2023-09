V New York potovali tudi drugi, odšli za manj dni in manj denarja

Če so nekateri sindikati zadržani do poti ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik v Ameriko, je Frančišek Verk prepričan, da bi šlo tudi ceneje: "Ne bom se delal nekega strokovnjaka, ker ne poznam področja, zaradi katerega je šla ministrica v Ameriko, vendar morala bi vedeti, da je najverjetneje dovolj, da bi šli trije, ne pa pet," meni predsednik Sindikata državnih organov Slovenije.

Kot pravi, je vlada proračune resorjev nameravala oklestiti še pred poplavami, ko se je čez lužo odvijal visoki politični forum. "Tako da je bilo že takrat jasno, da javnega denarja ni," poudarja Verk.

Potovali tudi drugi, ostali le nekaj dni

Tega istega foruma so se udeležili še trije predstavniki treh drugih resorjev. Z Ministrstva za naravne vire in prostor se je dogodka Združenih narodov (ZN) udeležil Aleš Bizjak. Za štiridnevno pot so odšteli 2.670 evrov. Tja je odpotovala tudi vodja kabineta ministra za kohezijo, Hermina Golob, trajanje poti ni znano, stroški so znašali 3.470 evrov. Zunanje ministrstvo je štiri dni zastopal državni sekretar Marko Štucin, ki je za dobrih sedem tisočakov potoval v poslovnem razredu, skupni stroški so znašali 7.740 evrov.