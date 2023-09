V Sneberjah 20.000 evrov na bivanjsko enoto, Janković državo opozarja na Savo

Ljubljanski župan Zoran Janković od države pričakuje, da se bo prednostno lotila urejanja Save. Za sanacijo objektov in infrastrukture po poplavah pa bo občina poskrbela sama. Prebivalci 56 objektov so praktično že sklenili dogovore z izvajalci, je dejal. V Ljubljani so sicer komisije že opravile popis škode, te je za sedem milijonov evrov, od tega štiri milijone na bivalnih objektih. Do zdaj so se v Sneberjah izselili prebivalci iz 11 objektov, ki niso primerni za bivanje.

Kot je na novinarski konferenci, kjer so predstavili tudi potek sanacije po poplavah v Sneberjah, pojasnil župan, si je hidrolog Rok Fazarinc po dogovoru z Mestno občino Ljubljana (Mol) ogledal Savo na območju Sneberij in pripravil predlog zaščitnih ukrepov, na podlagi njegovih ugotovitev pa se bodo ta teden sestali s predstavniki Direkcije RS za vode in dogovorili o ukrepih. Znova je zatrdil, da bo glede na večjo škodo v drugih delih države Mol, kjer so po njegovih besedah "dobro šli skozi", sama poskrbela za sanacijo objektov in infrastrukture, edina prošnja državi pa je, da se prednostno loti urejanja Save.

icon-expand Poplave v Sneberjah FOTO: Aljoša Kravanja

V Ljubljani so sicer komisije že opravile popis škode, te je za sedem milijonov evrov, od tega štiri milijone na bivalnih objektih, je navedel župan. Z devetimi ponudniki izvajalcev del so se dogovorili za enotno ceno 20.000 evrov na bivanjsko enoto Janković je spomnil, da je njihovo izhodišče za pomoč, da prebivalci prejmejo sredstva za sanacijo bivalnih prostorov, v katerih živijo, in da sredstev ne morejo dobiti za črne gradnje. K donaciji sredstev so pozvali podjetja, ki delujejo v Ljubljani, obljubljenih imajo za 1,7 milijona evrov sredstev, od tega je 800.000 evrov že nakazanih na račun Zveze prijateljev mladina Ljubljana Moste - Polje, ki bo sredstva razdelila prebivalcem. Obljubljeni znesek pa še ni dokončen, saj odgovore nekaterih podjetij po županovih navedbah še pričakujejo. Gospodinjstva z do 1500 evrov mesečnega prihodka bodo upravičena do 75-odstotnega kritja stroškov del, ostali pa do 50-odstotnega, kar pomeni, da bodo prejela 15.000 oziroma 10.000 evrov. Z devetimi ponudniki izvajalcev del so se namreč dogovorili za enotno ceno 20.000 evrov na bivanjsko enoto. Pri tem so prebivalci s sedmimi ponudniki praktično že sklenili dogovore za sanacijo, torej za skupaj 56 objektov, je danes pojasnil Janković.

icon-expand Poplave v Sneberjah FOTO: Aljoša Kravanja

Vodja službe za lokalno samoupravo Jera Grobelnik je spomnila, da lahko sicer prebivalci izberejo enega od izvajalcev, ki jih je predlagala Mol, lahko pa poiščejo tudi drugega. S prebivalci sproti koordinirajo zadeve, aktivnosti tečejo dnevno, je pojasnila. Po njenih besedah zdaj proizvajalci čakajo na dovoljenje glede zaščitnega premaza za les, ki je potreben za sanacijo poškodovanih montažnih objektov, hkrati pa zbirajo tudi podatke, koliko tega premaza bo potrebnega. Ko bo država dala soglasje za to raztopino, ki ščiti leseno konstrukcijo, bo izvajalec na razpolago za dela, je dodal Janković. Iz 11 objektov ljudje že izseljeni, morda bodo sledile še izselitve v času sanacije Predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje Anita Ogulin je ob tem omenila, da so se doslej izselili prebivalci 11 objektov v Sneberjah, ki niso primerni za bivanje. Bo pa občina primerna stanovanja našla tudi za druge, če se še odločijo za izselitev v času sanacije objektov. Ogulinova je spomnila, da so pregledali več kot 330 objektov in določili, do koliko sredstev so prebivalci upravičeni. Največ, torej 10.000 ali 15.000 evrov, bodo prejeli prebivalci objektov na območju Sneberij, kjer prevladujejo montažne hiše, ki so bile v poplavah močno poškodovane, prebivalci drugih območij pa manj, ker je bilo tudi manj poškodovanih objektov, je pojasnila.

icon-expand Sneberje po poplavah FOTO: Luka Kotnik

ZPM Ljubljana Moste - Polje bo po njenih navedbah družinam z otroki pomagala tudi v okviru programa Botrstvo, prispevali bodo šolske potrebščine in najšibkejšim pomagali tudi z opremo, ki je bila v poplavah uničena. Prav tako so ves čas na voljo tudi za psihosocialno podporo, je poudarila in pohvalila sodelovanje z Molom. Župan Janković je na novinarski konferenci pozdravil številne dobrodelne akcije po državi, v katerih zbirajo sredstva za prizadete v ujmah. Med njimi je omenil tudi dobrodelno tekmo s svetovnimi nogometnimi zvezdniki, ki jo prihodnji teden v ljubljanskih Stožicah organizira predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in za katero je sam, kot je pojasnil, za 500 evrov kupil vstopnico za stol na VIP-tribuni, na katerem običajno sedi.