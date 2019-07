V aferi Papian obtožili deset ljudi, a bo verjetno zadeva zastarala

Med deseterico obtoženih zlorabe uradnega položaja ali pomoči pri tem so se po podatkih Dnevnika znašli državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Andreja Barle Lakota , nekdanja direktorica Pedagoškega inštituta Mojca Štravs in nekdanji direktor Šole za ravnatelje Andrej Koren . Kdo so drugi obdolženci, ni znano, med njimi pa naj ne bi bilo nekdanjega šolskega ministra Igorja Lulšiča . Obtožnica še ni pravnomočna.

Afera o domnevnih kupčijah med vrhovi šolske oblasti in Armencem Rubnom Papianom , ki se med drugim predstavlja kot biozdravilec, arhitekt in prostozidar, je izbruhnila lanskega septembra. Tedaj je več kot 30 kriminalistov v Ljubljani in Mariboru izvedlo sedem hišnih preiskav, tudi na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Pristojni o imenih molčijo, so pa s tožilstva za Dnevniksporočili, da je zadeva v fazi sodnega odločanja o ugovorih, ki so jih zoper obtožnico vložili zagovorniki obdolženih, sodišče pa odločitve še ni sprejelo. Ker pregon pri tovrstnih kaznivih dejanjih zastara v desetih letih, obstaja velika verjetnost, da bo zadeva zastarala.

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so na ljubljansko okrožno državno tožilstvo konec lanskega in v začetku letošnjega leta podali dve kazenski ovadbi zoper deset oseb, zadnjo 31. januarja. Osumili so jih skupaj šestih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in pomoči pri teh dejanjih. Predvidena kazen je od tri mesece do pet let zapora.

Za dve prepisani študiji plačali več kot 70.000 evrov

Ljubljansko okrožno tožilstvo, ki je usmerjalo preiskavo in dokaze pridobivalo tudi iz tujine, je zoper deseterico zaradi omenjenih kaznivih dejanj, ki so jih zagrešili v letih 2009, 2010 in 2011, konec aprila vložilo neposredno obtožnico. Presodilo je torej, da so dokazi, ki so jih kar štiri leta zbirali kriminalisti in segajo v vrhove šolske oblasti, tako obremenilni, da sodna preiskava ni potrebna.