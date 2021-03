V aferi smejalni plin vložene obtožnice, neuradno se bo zagovarjalo šest oseb

"Do vročitve vsem strankam zato podrobnosti o obtožbi žal ne moremo posredovati," so še povedali na novogoriškem okrožnem sodišču.

Preiskavo o tragičnem dogodku, zaradi katerega je umrl 52-letni poškodovan delavec, so na novogoriškem sodišču zaključili sredi lanskega novembra in spis poslali na državno tožilstvo. Med preiskavo so pridobili tudi več različnih izvedenskih mnenj.

Novogoriško tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo vložilo za devet osumljenih, zaradi različnih kaznivih dejanj, od povzročitve splošne nevarnosti, ponarejanja listin do povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.

Za 52-letnega delavca iz Anhovega, ki se je poškodoval v delovni nesreči, je bilo zdravljenje na novem urgentnem oddelku šempetrske bolnišnice usodno. Čeprav poškodbe niso bile tako hude, da bi bilo zaradi njih ogroženo njegovo življenje, je moški med postopkom na urgenci umrl. Za njegovo smrt naj bi bil kriv dušikov oksid oz. smejalni plin, ki je pritekel po cevki namesto kisika.

Kriminalisti so v preiskavi opremljanja urgence, pri katerem je sodelovalo devet osumljenih, ugotovili številne napake in pomanjkljivosti. Izvedenec medicinske stroke je ocenil, da obstaja visoka verjetnost, da sta zaradi delovanja dušikovega oksida umrla še dva bolnika, zato se je zahteva za sodno preiskavo nanašala na tri sumljive smrti, ogrožena pa naj bi bila življenja še štirih ljudi