V aferi TEŠ 6 zagovora podala Rotnik in Brešar

Obtožnica Urošu Rotniku očita nabavo merilne tehnike in opravljanje meritev za peti blok, čeprav naj le-te, nabavljene pri podjetju Sol Intercontinental, po mnenju tožilstva sploh ne bi bile potrebne. Rotnik je danes to zanikal. Kot je pojasnil, so leta 2007 med remontom na generatorju bloka pet (TEŠ) odkrili nenavadno napako, saj je prišlo do razrahljanja vezja. Zato so podpisali pogodbo s podjetjem Sol Intercontinental o vgradnji merilnikov za ugotavljanje razmer na generatorju.

Rotnik je zavrnil očitek tožilstva o pridobitvi 45.000 evrov premoženjske koristi pri dobavi merilne tehnike. To je storil tudi Bojan Brešar, ki mu tožilstvo očita pridobitev 30.000 evrov premoženjske koristi.

Kot je dejal Brešar, so odločitev o dobavi merilnih sistemov sprejele strokovne službe TEŠ in Holdinga slovenske elektrarne. Zatrdil je, da ni sodeloval pri izbiri dobavitelja teh sistemov. Lastnik podjetja Sol Intercontinental v likvidaciji Peter Kotar se današnjega sojenja ni udeležil, poslal je opravičilo, ki mu velja do 7. oktobra.

Sojenje so zaradi ekonomičnosti in zato, da vsem obtoženim ne bi bilo treba hoditi na vse obravnave, razdelili na tri sklope. Tako so se danes lotili posla z merilniki, nato bo od sredine oktobra na vrsti obnova TEŠ 5, december in januar pa bodo posvetili investiciji v šesti blok elektrarne.

V zadevi obtoženi še drugi

V zadevi so sicer poleg Rotnika, Brešarja in Kotarja obtoženi še uslužbenci TEŠ Darko Weiss, Miran Leben, Jože Lenart in Bojan Dermol, Frank Lehmann in Josef Reisel iz nekdanjega Alstoma, direktor podjetja CEE Boštjan Kotar in zastopnik Sol Intercontinental v likvidaciji.

Obtožnica Rotniku očita, da je zlorabil položaj pri izbiri izvajalca za obnovo kotla petega in gradnjo šestega bloka TEŠ ter danes obravnavano sporno nabavo merilne tehnike in opravljanje meritev za peti blok. Investicijo v gradnjo nove 600-megavatne elektrarne, katere vrednost se je s sprva ocenjenih 650 milijonov evrov pozneje povzpela na 1,4 milijarde evrov, naj bi Rotnik peljal tako, da je bil za posel izbran Alstom, iz njega pa izločen drugi ponudnik Siemens.

Med letoma 2006 in 2009 naj bi na ključne položaje komisij, ki sta sodelovali pri izbiri dobavitelja opreme, imenoval ljudi, ki jim je po mnenju tožilstva zaupal. Ti naj bi skupaj z inženirji podjetja CEE, ki ga je TEš najel za svetovanje pri pisanju razpisa, poskrbeli za to, da bo postopek izpeljan tako, da bo izbran Alstom.