V Ajdovščini odprli garažo z delavnicami za mlade inženirje

Številna svetovno uspešna podjetja so svoje prve korake naredila v garažah. To je bil navdih za mentorski program, ki so ga oktobra zagnali v Ajdovščini na pobudo mladih inženirjev, ki želijo znanje predajati učencem in dijakom. Pobudo so z navdušenjem sprejela tako domača podjetja kot učenci. Več kot 30 jih že obiskuje 4 različne delavnice, na katerih bodo pripravili izdelke ter se ob tem učili in spoznavali svet naravoslovja.