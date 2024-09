V Ajdovščini stoji nov muzej pekarstva, v tleh našli rimsko talno gretje

V Ajdovščini je zaživel edinstven muzej pekarstva, kjer so obenem obudili nekdanjo pekarno, odprli prostor delavnicam o mlinarski in pekarski tradiciji na Vipavskem in na mizo postavili ajdovsko pašta kremo. Ob prenovi pa so v tleh celo našli rimsko talno gretje, sistem ogrevanja, kakršen doslej znotraj Castre še ni bil odkrit.