V Ajdovščini postavili skoraj 30-metrski mlaj

Tradicionalno dogajanje ob prvem maju se je marsikje, tudi na Vipavskem, začelo že prej. Epidemiološki ukrepi niso preprečili tradicionalnega postavljanja mlaja, ponekod, kot na primer v Ajdovščini, so smreko zanj pripeljali kar s konjsko vprego. Zvečer so zagoreli tudi manjši kresovi, nekoliko bolj spektakularen je bil v bližini Ajdovščine, saj je, kot kaže, nekoliko ušel izpod nadzora.

Če so se v nekaterih večjih krajih letos odpovedali tradicionalnim mlajem in furengi jamborov s konjsko vprego, epidemija ni vzela zagona ajdovsko-vipavski ekipi, ki je bila zaradi priporočil letos okrnjena. "Malo je treba imeti trme, volje in znanja. Smo usklajena ekipa, tako da ni bilo težav in smo kljub naporom vse srečno pripeljali," je povedal predsednik Konjeniškega društva sv. Štefan Rafael Premrl.

icon-expand Postavljanje mlaja v Šmarjah na Vipavskem FOTO: Posnetek zaslona

Čeprav začetek ni bil preveč obetaven. "Ko smo začeli podirati smreko, smo ugotovili, da je bila počena od vetra," je Premrl opisal priprave. V gozdu na Predmeji so smreko podrli že dan prej, pri čemer so morali biti posebej pazljivi, da ne zlomijo vrha. Nato so vpregli konje. "Malo smo si oddahnili in nato odšli počasi navzdol. To je bilo težko odpeljati, ker je bilo drevo dolgo 28,7 metra," je dodal Evgen Stibilj iz omenjenega konjeniškega društva. Postavljanje mlaja nadzirala Policija Tako visokega mlaja v zadnjih letih v Ajdovščini še niso imeli. "To je super zadeva, tradicija, delavski praznik," pravi domačin Boris Stibilj. Postavljanje mlaja si je ogledalo nekaj deset domačinov, pri čemer ni manjkal policijski nadzor. "Nismo objavljali v medijih, da postavljamo mlaj, zaradi znane situacije. Če se držimo reda in mask ter vsega, kar od nas zahtevajo, in vzdržujemo neko socialno distanco, to gre," je letošnje razmere opisal predsednik krajevne skupnosti Ajdovščina Valentin Krtelj.

icon-expand Požar na Ajdovskem polju FOTO: Posnetek zaslona

Gasilci pogasili vejevje na ajdovskem polju Ko je na mlaju zaplapolala slovenska zastava, so se Ajdovci kmalu razšli, nato pa so se počasi začeli zbirati po manjših vaseh. Približno 18-metrski bor so vaški fantje tradicionalno postavili v Šmarjah na Vipavskem. Po Vipavski dolini, Krasu in v Brdih so z nočjo začeli prižigati tudi manjše kresove. Še preden so se ti razplamteli, pa so ajdovske gasilce poklicali na Ajdovsko polje, kjer naj bi zagorelo odpadno vejevje. Požar so kmalu pogasili, medtem ko so nedaleč stran tudi letos prižgali tradicionalni kres, ob katerem se je časom primerno zbrala peščica domačinov. "Mislim, da prvi maj izgublja svoj pomen, še posebej med mladimi, ki ga ne doživljajo tako strastno, kot smo ga mi starejši," razlaga predsednik krajevne skupnosti Dolga Poljana Marjan Curk. V spomin in opomin pa je že navsezgodaj zjutraj nad Novo Gorico, na Sabotinu, in nato še na kamnitem železniškem mostu, zaplapolala delavska zastava.