Pri Ajdovščini zagorelo v gozdu, požar se zaradi burje širi proti naselju

Po informacijah Uprave RS za zaščito in reševanje je zagrelo danes dopoldan ob 10.27. Kot so nam potrdili v Gasilsko reševalnem centru Ajdovščina, gre za večji požar, ki je še v fazi gašenja. Požar gasijo v zelo težkih pogojih, zaradi močne burje pa se ogenj hitro širi proti naselju Dolga Poljana.

Pomoč pri gašenju bo gasilcem nudil helikopter Slovenske vojske. Cesta med Colom in Dolgo Poljano je zaprta.

Po besedah predstavnika PU Nove Gorice Deana Božnika je na kraju večje število gasilcev, zagorelo pa je na starem pogorišču. Po informacijah policije je ogenj prišel zelo blizu hiš, tudi do enega metra. Eden od gasilcev je potreboval zdravniško pomoč zaradi vdihovanja dima.

Na območju občine Ajdovščina je z današnjim dnem sicer razglašena velika požarna ogroženost. Do preklica je v naravnem okolju prepovedano požiganje, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, kurjenje ali požiganje ter izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. V času razglasa gasilske organizacije izvajajo požarne straže.

Kot so gasilci PGD Ajdovščina zapisali na družbenem omrežju Facebook, je nad naseljem Dolga Poljana prvič zagorelo že pred dvema dnevoma. Takrat so požar omejili in ga pogasili. Čez noč je ostala na pogorišču požarna straža, danes pa je znova zagorelo.