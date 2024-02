Začenja se že 19. preventivna akcija 40 dni brez alkohola. Tokrat poteka pod naslovom Vir veselja in povezanosti in se še posebej osredotoča na zapolnitev praznine, ki jo opuščanje pitja pusti na posamezniku. Podatki o porabi alkohola niso spodbudni, pristojne skrbi prisotnost in normalizacija pitja alkohola v slovenski družbi.

Letošnja akcija 40 dni brez alkohola bo potekala od danes do 30. marca. Odpoved alkoholu je namenjena solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi posledic, ki jih povzroči alkoholizem v družini in v prometu, ter alkoholikom samim. Akcija omogoča tudi oseben razmislek o posameznikovem odnosu do alkohola, je na začetku akcije na novinarski konferenci poudaril generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič. Akcija prav tako predstavlja stalno preventivno delo na področju odnosa do alkohola v družbi. "Kot družba moramo vedno postavljati meje vsiljevanju alkohola," je izpostavil. Alkohol gre po Tomažičevih besedah z roko v roki z revščino in slabim mentalnim zdravjem. Ljudje, ki se znajdejo v stiskah, ga uporabljajo za uteho, vendar jih pri tem vedno vodi v še večjo stisko.

Odklanjanje alkohola FOTO: Shutterstock icon-expand

Ambasadorka letošnje akcije, slovenska pevka Monika Avsenik, je poudarila, da se kultura pitja alkohola zelo odraža v zabavni industriji, kjer velja prepričanje, da je za zabavo potreben alkohol. Mlade poziva, da vir veselja poiščejo drugje. Po besedah direktorice Javne agencije RS za varnost prometa Simone Felser se je delež smrtnih prometnih nesreč zaradi alkohola lani zopet povečal. "Dostopnost in sprejemljivost alkohola se odražata v družbi in žal se to odraža tudi v prometu," je dejala. Po količini popitega alkohola se v Sloveniji uvrščamo v evropski vrh, je izpostavila generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Marinko. Leta 2022 sta v državi zaradi alkohola vsak dan umrli dve osebi. Na ministrstvu so po njenih besedah prepoznali potrebo po celovitem pristopu, izvajajo številne aktivnosti, prednost pa dajejo preventivi in ozaveščanju.