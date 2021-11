V akciji Manj svečk za manj grobov zbranih več kot 60.000 evrov

Ekološko-humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov, ki jo organizira Fundacija Svečka, je postala že stalnica ob prvem novembru, odziv pa je iz leta v leto večji. Letos so tako zbrali že rekordnih 60.375,46 evra, znesek pa se še povečuje, saj se na račun Fundacije Svečka še vedno stekajo donacije posameznikov in organizacij.

Namen akcije je, da se namesto sveč, plastičnega cvetja in drugih plastičnih izdelkov del sredstev raje nameni za dobrodelnost. "V dneh, ko svetovni voditelji razpravljajo o podnebnih spremembah, je pomembno spoznanje, da lahko za okolje največ naredi vsak posameznik. Trend porabe nagrobnih sveč in drugih izdelkov s kratko življenjsko dobo se v Sloveniji počasi zmanjšuje. Za to ni bilo treba prepovedati sveč, katerih predelava predstavlja obremenitev za okolje, ampak spremembe izhajajo iz spoznanja ljudi, da moramo spremeniti svoje navade. Želim si, da bi se to spoznanje preneslo tudi na naše vsakodnevne nakupovalne navade in da bi izbirali več izdelkov, ki so izdelani na okolju prijazen način in pakirani v razgradljive materiale," je dejal predsednik Fundacije Svečka Primož Jelševar.

Zbrana sredstva bodo letos namenili za zdravstvene terapije, invalidska vozila, vozičke in drugo zdravstveno opremo. V prvi akciji, od katere mineva že 12 let, so jih onkološkemu inštitutu za raziskave rakavih obolenj. "Veseli me, ko v teh dneh poslušam, da so prav naši domači raziskovalci iz Onkološkega inštituta Ljubljana vodilni v raziskavah novega genskega zdravila za zdravljenje kožnega raka in začenjajo prvo fazo klinične študije. Leta 2009, v prvi akciji Manj svečk za manj grobov, smo namreč prav temu inštitutu namenili sredstva za raziskave rakavih obolenj. Če smo k temu velikemu uspehu prispevali le drobtinico, smo svoj namen dosegli," je navdušen Jelševar.