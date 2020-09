Pri Ilirski Bistrici prijeli več kot sto nezakonitih prebežnikov

Kot smo izvedeli, so v akciji, v kateri so sodelovali policisti in vojaki, prijeli več kot 100 nezakonitih prebežnikov iz različnih držav. To je več, kot jih na tem istem območju ponavadi ujamejo v enem tednu.

Tja se je odpravil naš novinar Marko Gregorc. Po naših informacijah se je akcija okoli 19. ure še vedno odvijala, vse skupaj pa se je začelo okoli 14. ure popoldan, ko so bili policisti s pomočjo nadzorne kamere obveščeni o večji skupini migrantov. Takrat so prišli na prizorišče in prijeli skupino, v kateri je bilo okoli 80 migrantov, potem pa še nekaj manjših skupin.

Policija državljanstvo migrantov še preverja, prav tako, ali je med njimi bil kakšen vodič oziroma tihotapec, ki ga bodo v tem primeru kazensko ovadili.