V akciji 'Pomladimo gozdove' bodo posadili 10.000 sadik

Pred štirimi leti je žledolom uničil 51 odstotkov vseh gozdnih površin v Sloveniji. Po lanskem decembrskem vetrolomu je škoda še večja, zato Slovenski državni gozdovi zdaj organizirajo vseslovensko akcijo pogozdovanja "Pomladimo gozdove". Prostovoljci bodo na šestih različnih lokacijah posadili 10.000 sadik različnih drevesnih vrst.

V soboto, 13. oktobra bo potekala vseslovenska prostovoljna akcija pogozdovanja "Pomladimo gozdove", ki jo organizirajo Slovenski državni gozdovi. Prostovoljci bodo posadili skupno 10.000 sadik, sajenje pa bo potekalo na šestih lokacijah širom Slovenije – Kočevje, Ravnik pri Logatcu, Lovrenc na Pohorju, Ribnica na Pohorju, Trnovo v novogoriški občini ter Podkraj nad Ajdovščino. V akcijo pogozdovanja so se vključili tudi Zavod za gozdove Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije ter Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Na Pohorju se bodo sajenju pridružili tudi dijaki Srednje lesarske šole Maribor ter Srednje šole Slovenj Gradec in Mute. Za zdaj je udeležbo napovedalo 200 ljudi, želijo pa si, da bi se jih akcije udeležilo vsaj 400. Tako k udeležbi vabijo tudi vse ostale prostovoljce. Za udeležbo je sicer dovolj le lopata, morda še rokavice in vrečka za prenos sadik. Sajenje bodo nadzirali in pri njem svetovali gozdarji SiDG in zavoda za gozdove. V primeru močnejšega dežja bo sajenje potekalo en teden pozneje.

Vodstvo Slovenskih državnih gozdov na današnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili projekt "Pomladimo gozdove". FOTO: Slovenski državni gozdovi

Po besedah Zlatka Ficka, direktorja SiDG so akcijo pripravili zaradi lanskega vetroloma, ki je v decembru poškodoval okoli 1,5 milijona kubičnih metrov državnih in ravno toliko zasebnih gozdov. Večino porušenega drevja v državnih gozdovih je SiDG že odstranil, zato zdaj sledi zasaditev novih dreves. Majhen, simboličen del del slednjega bodo naredili v okviru akcije Pomladimo gozdove, preostali del pa v okviru svojega rednega dela. Samo v letošnjem letu nameravajo posaditi okoli 450.000 sadik na okoli 160 hektarjih. "Skrb za gozdove sodi med primere medgeneracijskega sodelovanja. Gozdove, s katerimi gospodarimo danes, so namreč osnovali in negovali že naši predniki. Zato je naša naloga in odgovornost, da gozdove obnavljamo in negujemo tako, da bodo tudi prihodnji rodovi deležni vseh njihovih pozitivnih učinkov za življenje v naravnem in zdravem okolju," je ob akciji pogozdovanja izpostavil Ficko. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem je na konferenci poudaril, da slovenske gozdove v zadnjih letih pestijo vse pogostejše naravne ujme, od žledoloma v letu 2014 do obsežnega napada podlubnikov ter lanskega vetroloma. "Ponovna vzgoja stabilnih in kvalitetnih gozdov je naš cilj, ki ga lahko dosežemo le ob sodelovanju celotne gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti,"je povedal.

V slovenskih gozdovih raste preko 950 rastlinskih vrst, od tega 71 drevesnih. V gozdovih lahko najdemo preko 90 vrst ptic, 70 vrst sesalcev in skoraj 20 različnih vrst plazilcev. FOTO: Thinkstock