V albanskem parlamentu med poslanci zapele pesti

Prvo plenarno zasedanje parlamenta po dvotedenskem premoru se je začelo v napetem vzdušju, saj so poslanci opozicijske Demokratske stranke med načrtovanim glasovanjem blokirali govorniški oder in zahtevali prekinitev seje, pri čemer so vlado obtožili uporabe policijskega nasilja nad mladimi na protestih, ki že več dni pretresajo prestolnico. "Opozicijski poslanci so se danes odločili, da bodo postali glas zahtev študentskih protestov," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Sali Berisha, dolgoletni vodja opozicije in predsednik Demokratske stranke. Konflikt se je zaostril, ko je za govorniški oder stopil Taulant Balla, vodja poslanske skupine vladajoče Socialistične stranke, da bi branil ravnanje policije med protesti. Njegov govor je prekinil Flamur Noka iz Demokratske stranke, ki mu je iztrgal mikrofon in vanj začel metati papirje.

Po tem incidentu so se vladajoči socialisti odločili, da razpravo skrajšajo in takoj preidejo na glasovanje o zakonskih predlogih, ki so bili na dnevnem redu. Poslanci Demokratske stranke so nato blokirali govorniški oder, postavili stole na mize in metali glasovalne kartončke proti predsedniku parlamenta Niku Peleshiju. Posnetki s seje prikazujejo poslance in parlamentarno varnostno osebje, zbrane med poslanskimi klopmi, kako posredujejo, da bi ločili nasprotujoči si strani. Kljub blokiranemu govorniškemu odru in nedelujočemu elektronskemu sistemu za glasovanje so socialisti nadaljevali postopek z dvigovanjem zelenih kartončkov, s čimer so potrdili zakonodajne predloge, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Pred parlamentom protestniki

Pred parlamentom se je medtem danes zbralo več sto protestnikov, vendar do spopadov s policijo, ki so v preteklih dneh zaznamovali proteste, po poročanju AFP ni prišlo. Za soboto je napovedan vsenacionalni protestni shod.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Protesti v Albaniji AP

Protesti v Albaniji AP

Protesti v Albaniji AP

Protesti v Albaniji AP

Protesti v Albaniji AP







