V Alpini zmanjšanje števila zaposlenih in čakanje na delo

Kot so pojasnili v Alpini, se je splošen upad povpraševanja na trgu v letošnjem letu odražal predvsem v težavah z denarnim tokom v celotni dobavni verigi in je vplival tudi nanje. "Zahvaljujoč deloma tudi podpori lastnikov je Alpina premagala najslabše obdobje leta 2023, je pa vodstvo podjetja moralo sprejeti tudi številne nepriljubljene ukrepe," so zapisali.

Med ukrepi je bilo zmanjšanje števila zaposlenih. Tako bo ob koncu leta v žirovski Alpini število zaposlenih za 20 oseb manjše, kot je bilo v začetku leta, ko so imeli 370 zaposlenih. Ob tem so se, kot so poudarili, v čim večji meri poslužili mehkih ukrepov postopnega zmanjševanja zaposlenih.

Trenutno delo v Alpini poteka nemoteno, zaradi predvidenega padca naročil v začetku prihodnjega leta pa se je vodstvo podjetja odločilo, da bo uvedlo ukrep čakanja na delo za proizvodne delavce in povezane podporne službe v Žireh.

Obdobje čakanja na delo bo odvisno od prejetih naročil kupcev in uspeha prodaje obstoječih zalog. "Vodstvo podjetja bo in že dela vse, kar je v njegovi moči, da bo ta ukrep kratkotrajen in da bo delo v proizvodnji čim prej normalno steklo naprej," so zagotovili.

V sodelovanju z lastniki pripravljajo nadaljnje ukrepe za okrepitev finančnega stanja družbe in celotne skupine Alpina ter za povečanje prodaje na podlagi tekočih poslovnih dejavnostih. Ko bo akcijski načrt dokončen, ga bo vodstvo, kot je obljubilo, posredovalo zaposlenim in drugim deležnikom.

Stanje na trgu trenutno kaže, da bo v prihodnjem letu položaj podoben, rast prodaje pa tudi zaradi novih produktov, ki jih bodo ponudili na trg, pričakujejo v letu 2025.

"Novi lastniki in vodstvo podjetja ne glede na nestabilno stanje na trgu podpirajo nove razvoje in inovativne produkte, kar je bilo v zadnjih letih v Alpini precej podhranjeno," so poudarili. Največjim kupcem so že predstavili na trgu še ne videno inovacijo med smučarskimi čevlji, kupci pa so jo, kot so izpostavili v Alpini, z navdušenjem sprejeli. Inovativen smučarski čevelj bo v prodajalnah na voljo v zimski sezoni 2024/25.

Cilj novega lastnika podjetja je bil že od samega začetka prestrukturiranje in reorganizacija podjetja z namenom doseganja večje konkurenčnosti na trgu. Eden od korakov reorganizacije je bilo preoblikovanje divizij znotraj podjetja. Po novem jo sestavljata divizija winter (čevlji za smučarski tek in smučarski čevlji) ter divizija walking (pohodni čevlji in čevlji za prosti čas).

Delno so na to odločitev vplivale tudi spremenjene nakupovalne navade kupcev, saj se je že v času epidemije covida-19 in po njej povečalo povpraševanje po športni in udobnejši obutvi, upadlo pa je povpraševanje po kakovostni klasični modni usnjeni obutvi višjega cenovnega razreda.