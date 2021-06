V ljubljanski ambulanti za zdravljenje odvisnosti od spleta imajo vse več dela

Po njegovih besedah se je v zadnjem letu in pol, odkar se svet bori s pandemijo bolezni covid-19 in vsemi njenimi posledicami, stanje občutno poslabšalo: "Pri družinah, ki so že prej imele težave z vzpostavitvijo nekih digitalnih pravil, in tudi pri odraslih posameznikih, ki niso imeli samonadzora, je to zdaj še bolj prišlo do izraza."

Trenutno imajo okoli 600 uporabnikov, obseg dela v njihovi ambulanti se je v zadnjem času povečal za kar 20 odstotkov. Pomoč pri njih poiščejo tudi odrasli posamezniki, pretežno pa se ukvarjajo z mladostniki in njihovimi starši. Vsem uporabnikom je skupno, da imajo težave s splošno prekomerno rabo interneta ali pa bolj specifično – z videoigrami, spletnimi igrami na srečo, športnimi stavami, spletnim nakupovanjem in pornografijo. "V zadnjem letu smo dodali še nov program za kriptovalute," pravi socialni pedagog in eden od članov ekipe strokovnjakov Rok Gumzej . "To trgovanje postaja vse večji problem, hkrati pričakujemo, da se bo to v prihodnosti še stopnjevalo," doda.

Zgodilo se mi je, da mi je 14-letnica na eni od delavnic rekla, da saj to pa ni nič takega, če dobi v zasebno sporočilo golo fotografijo. Da to je zdaj pač nekaj 'normalnega'.

Kot še opaža, do težav nekoliko pogosteje prihaja pri otrocih, ki imajo ločene starše, in pri tistih, ki imajo kakšne druge pridružene motnje, kot je denimo motnja pozornosti oziroma ADHD.

Do motenj zaradi uporabe telefonov pa prihaja tudi pri fizičnem pouku. Gumzej je jasen: "Zagotovo imajo manj težav na tistih šolah, kjer učencem uporabo telefonov med odmori izrecno prepovedo. Je pa odvisno od šole do šole – ponekod se tega držijo, drugod so pravila bolj ohlapna. Enotnih smernic za to ni."

Nekoč se niso zavedali škodljivosti kajenja, danes se ne zavedamo škodljivosti tehnologije

V sklepu Smernic za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, pri oblikovanju katerih je sodelovala tudi ekipa Logouta, so takole povzeli izjavo pediatra in infektologa Marka Pokorna: "Bojim se, da bomo tako, kot smo na boleč način ter prepozno izvedeli, da je kajenje zdravju izjemno škodljivo, spoznali, da so pametni telefoni, čeprav so koristni in človeku v pomoč, lahko vzrok za zdravju škodljivo zasvojenost in da je nujno, da jih uporabljamo po pameti."

"Razvoj tehnologije gre hitreje, kot lahko mi dohajamo socialne ali pravne spremembe. Zadaj smo in v prihodnosti bomo še bolj zadaj," se strinja tudi Gumzej in izpostavi še eno nevarnost – prepad med generacijami. "Med mladimi se pojavljajo neki trendi, za katere starejša generacija sploh ne izve ali izve veliko kasneje. Zgodilo se mi je, da mi je 14-letnica na eni od delavnic rekla, da saj to pa ni nič takega, če dobi v zasebno sporočilo golo fotografijo. Da to je pač nekaj 'normalnega'," pojasni in doda: "Tudi mi, ki se profesionalno ukvarjamo s tem, za kakšno stvar izvemo, ko je med mladimi že zelo razširjena, kaj šele starši – mnogim od njih se sploh ne sanja, kaj njihovi otroci počnejo na spletu."