V ampulah, najdenih v novogoriškem hotelu, ni bilo cepivo proti črnim kozam

Novogoriški policisti so bili 28. oktobra nekaj minut po 17. uri obveščeni, da so v eni od hotelskih sob na območju Nove Gorice našli starejšo (kovinsko) škatlico, v kateri je bilo devet ampul z neznano tekočo snovjo. Takoj po prijavi so na kraj prišli policisti, ki so najdbo prevzeli in jo ustrezno zavarovali. Prisostvovali so tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica.

Policija je ampule predala v analizo Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete, kjer so izključili prisotnost virusa črnih koz. "Glede na omenjene rezultate analize vsebina v ampulah ne predstavlja nobenega tveganja za javno zdravje," so danes sporočili s PU Nova Gorica.

Kriminalistična policija v zvezi z omenjeno zadevo se nadaljuje z dodatnim zbiranjem obvestil in bo po zaključku preiskave podala ustrezen ukrep, so še dodali.

Spomnimo. Uprava RS za zaščito in reševanje je tistega dne poročala, da so gasilci GE JZGRD Nova Gorica ob 17.34 posredovali v prostorih igralnice Perla v Novi Gorici, kjer so nudili pomoč pri varovanju prostora, v katerem so varnostniki igralnice našli dve ampuli cepiva.Primorske novice so poročale, da je bilo po njihovih neuradnih informacijah v njih cepivo proti črnim kozam.