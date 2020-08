V Anhovem glede vode še čakajo na končno oceno NIJZ

Rezultati kemične in mikrobiološke analize, razširjene kemijske analize in ponovne mikrobiološke analize ter ugotavljanje parazitov v vode kažejo, da je voda skladna s pravilnikom in je zato pitna. A dokler ne bodo imeli dovoljenja NIJZ za uporabo vode iz vodovoda, bo na trgu v Anhovem cisterna, kjer lahko domačini dobijo vodo za potrebe prehrane.

Danes se bo vodstvo občine sestalo s prebivalci, da jim bodo pojasnili vse, kar se je dogajalo po tistem, ko so ugotovili, da je prišlo do onesnaženja. Sestanek so sklicali prejšnji teden in ga bodo izvedli ne glede na to, da končne ocene NIJZ še ni. Pojasnili bodo tudi, koliko časa je bilo treba čakati na dosedanje rezultate analiz, je dejala županja Tina Gerbec.

Do onesnaženja je prišlo 24. julija zjutraj, potem ko je, kot je ob pregledu ugotovila inšpekcija, zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave družbe Eternit industrijska odpadna voda iz bazena za mehansko prečiščeno odpadno vodo odtekala v vodovodno omrežje. Napako so isti dan odpravili.