V Anhovem so se stresla tla, potres čutili predvsem na zahodu države

V Anhovem so se po tretji uri popoldan stresla tla. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v ponedeljek, 11. septembra, ob 15.21 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 3,2. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 70 kilometrov zahodno od Ljubljane, v Anhovem. Streslo se je na globini 20 kilometrov. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nekateri prebivalci zahodne Slovenije, so še sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje. Največ prijav o potresu so prejeli iz Tolmina, Nove Gorice, Idrije in Ajdovščine. Potres v Anhovem Ob 15.24 je na istem območju sledil potres magnitude 2,1.