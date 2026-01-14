V Ankaranu odkrili rimske ostaline, lahko bi pripadale rimski vili

"Na območju Debelega rtiča so bile najdene ostaline iz rimskega obdobja, kot so ostanki rimskih strešnikov oziroma tegul in odlomki lončenine," so navedli na Občini Ankaran. Na območju občine sicer potekata dve arheološki raziskavi, so potrdili na zavodu za varstvo kulturne dediščine. Prvo izvajajo na območju Debelega rtiča, drugo pa na območju med Železniško cesto in Staro bolnico. Ker so terenska dela pri obeh raziskavah še v teku, na piranski območni enoti zavoda še ne razpolagajo s celovitimi rezultati raziskav, so še navedli.

Našli so rimske strešnike in ostanke zidu. FOTO: Občina Ankaran

V podjetju Avgusta, ki izvaja arheološke raziskave, pa so pojasnili, da je bilo na območju ceste Škofije-Moretini-Lazaret odkritih nekaj posameznih kosov rimskodobnega materiala v naplavljenih ali premešanih plasteh. Na območju Jadranske ceste je prvi del raziskave obsegal izdelavo sond, pri čemer so v večini testnih jarkov odkrili posamezne rimskodobne najdbe. "V eni sondi pa je bila odkrita struktura oziroma zid, za katerega v tem trenutku ne moremo z gotovostjo potrditi, da je rimskodoben," so opisali. Pričakujejo, da bodo ob nadaljnjih delih prišli do jasnejših rezultatov.

Našli so nekaj posameznih kosov rimskodobnega materiala v naplavljenih ali premešanih plasteh. FOTO: Občina Ankaran