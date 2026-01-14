Naslovnica
Slovenija

V Ankaranu odkrili rimske ostaline, lahko bi pripadale rimski vili

Ankaran, 14. 01. 2026 09.54

Avtor:
Ne.M. STA
V Ankaranu našli rimske ostaline

Ob Jadranski cesti v Občini Ankaran so nedavno odkrili zanimive rimske ostaline. Kot so pojasnili na občini, so v arheoloških raziskavah, ki potekajo ob gradbenih posegih ob tej glavni ankaranski prometnici, med drugim našli rimske strešnike in ostanke zidu, ki nakazuje na prisotnost rimske vile.

"Na območju Debelega rtiča so bile najdene ostaline iz rimskega obdobja, kot so ostanki rimskih strešnikov oziroma tegul in odlomki lončenine," so navedli na Občini Ankaran.

Na območju občine sicer potekata dve arheološki raziskavi, so potrdili na zavodu za varstvo kulturne dediščine. Prvo izvajajo na območju Debelega rtiča, drugo pa na območju med Železniško cesto in Staro bolnico. Ker so terenska dela pri obeh raziskavah še v teku, na piranski območni enoti zavoda še ne razpolagajo s celovitimi rezultati raziskav, so še navedli.

Našli so rimske strešnike in ostanke zidu.
Našli so rimske strešnike in ostanke zidu.
FOTO: Občina Ankaran

V podjetju Avgusta, ki izvaja arheološke raziskave, pa so pojasnili, da je bilo na območju ceste Škofije-Moretini-Lazaret odkritih nekaj posameznih kosov rimskodobnega materiala v naplavljenih ali premešanih plasteh.

Na območju Jadranske ceste je prvi del raziskave obsegal izdelavo sond, pri čemer so v večini testnih jarkov odkrili posamezne rimskodobne najdbe. "V eni sondi pa je bila odkrita struktura oziroma zid, za katerega v tem trenutku ne moremo z gotovostjo potrditi, da je rimskodoben," so opisali. Pričakujejo, da bodo ob nadaljnjih delih prišli do jasnejših rezultatov.

Našli so nekaj posameznih kosov rimskodobnega materiala v naplavljenih ali premešanih plasteh.
Našli so nekaj posameznih kosov rimskodobnega materiala v naplavljenih ali premešanih plasteh.
FOTO: Občina Ankaran

"Na slovenski obali je odkritih več pomembnih ostalin in prav gotovo so v bližini še vedno neodkrita najdišča, tako rimskodobna kot prazgodovinska," so prepričani.

Na 1,2 kilometra dolgem odseku ceste v zavarovanem območju Krajinskega parka Debeli rtič sicer pod okriljem direkcije za infrastrukturo poteka sanacija splazelih brežin z ureditvijo odvodnjavanja. Kot so pojasnili na občini, bosta med drugim zgrajena podporna zidova, ki bosta zaustavila plazenje in erozijo brežin zaradi valovanja morja. Pogodbena vrednost del, ki bodo zaključena junija, znaša skoraj 1,4 milijona evrov z DDV.

Poleg tega trenutno poteka rekonstrukcija odseka Jadranske ceste med priključkom na Železniško cesto in Sončnim parkom. V sklopu projekta, ki bo obsegal tudi rekonstrukcijo preostalih odsekov, bodo uredili še krožišče in avtobusni postajališči. Rok izvedbe vseh del je januar 2027. Pogodbena vrednost gradbenih del je nekaj manj kot 3,1 milijona z DDV.

"Dodati gre tudi, da bo Jadranska cesta na pobudo občine Ankaran urejena nadstandardno," so na občini opisali območje, kjer so dela trenutno v začetni fazi.

Kljub arheološkim najdbam rok izvedbe vseh predvidenih gradbenih del za zdaj ostaja enak, so še navedli.

stoinena
14. 01. 2026 12.02
torej je parcela zazidljiva.
