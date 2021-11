V aplikaciji VešKajJeš po novem tudi podatki o sladilih

V omenjenih institucijah se zavedajo, da potrošniki vse bolj želijo vedeti podatke o sestavinah in hranilni vrednosti živila, saj so ključni vir informacij za pravilno nakupno odločitev, vendar jih pri tem lahko ovirata raznovrstnost ponudbe in pomanjkanje časa. "Z brezplačno mobilno aplikacijo VešKajJeš pa lahko izberejo bolj zdrava živila, ki so del uravnotežene prehrane, saj aplikacija hitro in preprosto v barvah semaforja prikaže, ali je živilo primerno za vsakodnevno uživanje ali pa ga moramo v prehrano vključevati le poredko oziroma v manjših količinah," so nam poudarke z novinarske konference posredovali predstavniki z Instituta Jožef Stefan.

Znanstvene raziskave kažejo porast izdelkov s sladil, največje povečanje pri energijskih pijačah – za kar 144 odstotkov

To potrjujejo izsledki raziskave, ki je bila pred kratkim objavljena v reviji Frontiers in Nutrition. Raziskovalci so ugotovili, da sta se tako ponudba kot prodaja pijač s sladili med letoma 2017 in 2020 izrazito povečali. Igor Pravst z Inštitut za nutricionistiko je pojasnil, da so v raziskavo vključili kar 3914 brezalkoholnih pijač, ki so se v zadnjih letih tržile v Sloveniji. Pri tem so upoštevali označeno sestavo razpoložljivih pijač in njihove tržne deleže. "Delež pijač z dodanimi sladili je od leta 2017 zrasel s 13 na 20 odstotkov v letu 2020, podoben trend pa so pokazali tudi prodajni podatki. V brezalkoholnih pijačah so se najpogosteje uporabljale kombinacije različnih sladil, s čimer se želijo proizvajalci kar najbolj približati okusu običajnega sladkorja," je povedal. Največje povečanje rabe sladil pa je raziskava potrdila pri energijskih pijačah – za kar 144 odstotkov.

Pravst je v nadaljevanju razložil, da so proizvajalci omenjenih pijač v kombinaciji uporabljali predvsem acesulfam K, aspartam in saharin, samostojno pa so dodajali skoraj izključno steviol glikozide ali sukralozo. "V nekatere pijače je bilo hkrati dodanih kar pet različnih sladil. Ugotovili smo tudi, da čeprav se zaradi vse večje ponudbe pijač s sladili zmanjšuje delež pijač z dodanim sladkorjem, te še vedno prevladujejo, saj so v letu 2020 še vedno predstavljale več kot polovico vse ponudbe in skoraj tri četrtine prodaje brezalkoholnih pijač," je dodal.