Progasti gož zašel v ljubljanski Atlantis

Ob 13.50 je bila v Deželi savn opažena kača, ki se je nahajala na strehi zunanje rudniške savne. Izpod strehe je bilo videti približno 20 centimetRov repa kače. Zaposleni so nemudoma obvestili Društvo za zaščito pobeglih kač, ki se je takoj odzvalo s hitrim prihodom, so potrdili v Atlantisu.

Dogodek je potrdil tudi Griša Planinc iz herpetološkega društva Kačofon, ki je kačo odstranil s pomočjo zaposlenih. "Kača je bila pod nadstreškom," je povedal in dodal: "Prijel sem jo za rep in jo pridržal, zaposlena pa sta odmaknila pločevinasti nadstrešek in tako smo jo dobili ven," opiše dogodek. Kača je dolga približno meter in pol.

Gre za progastega goža, sicer nenevarno vrsto kače, ki je v Sloveniji redka in živi samo na Obali. Kako je torej prišla v Atlantis, ne ve niti Planinc. "Lahko bi prišla s turisti ali pa s tovorom."