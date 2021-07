V avgustu se začenja prenova Celovške ceste

Zaključuje se postopek javnega naročila izvajalca obnove 4,3 kilometra dolgega odseka Celovške ceste v Ljubljani. Na infrastrukturnem ministrstvu računajo, da se bodo gradbena dela pričela avgusta in bodo trajala dva meseca. Med obnovo je predvidena polovična zapora, zaradi česar bodo lahko nastali zastoji. Kje drugje lahko še pričakujemo gnečo zaradi gradbenih del na voziščih?

Obnova Celovške ceste bo stekla na 4,3 kilometrov dolgem odseku, in sicer na delu od priključka Šentvid do priključka na severno obvoznico v obe smeri. V času izvajanja gradbenih del je zato predvidena polovična zapora: "Promet bo preusmerjen na en vozni pas proti centru in en vozni pas iz centra," so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Ob tem so voznikom svetovali, naj spremljajo informacije o stanju na cestah, ki jih najdejo na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste: "Izvajalec bo vse načrtovane spremembe prometnega režima sporočal v Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC), kjer se 24 ur na dan spremlja in objavlja tudi informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo Policija, vzdrževalci in drugi, zato so na tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu."

icon-expand Predvidoma do 25. julija 2021 bo za ves promet zaprto smerno vozišče severne ljubljanske obvoznice proti Bežigradu (Primorski). FOTO: Damjan Žibert

Zaradi obnove severne ljubljanske obvoznice poletje mineva v znamenju zapor tudi tam Dela na ljubljanski obvoznici potekaj v fazah. Trenutno je aktualna druga. Predvidoma do 25. julija 2021 bo za ves promet zaprto smerno vozišče severne ljubljanske obvoznice proti Bežigradu (Primorski). Promet bo urejen po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 kilometrov na uro. Sledi tretja faza delovne zapore, predvidoma od 26. julija do 18. avgusta 2021, ko bo za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste proti Jaršam (Štajerski), promet bo potekal po že obnovljeni polovici hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 kilometrov na uro. V zadnji, četrti fazi delovne zapore, predvidoma od 19. do 23. avgusta 2021, pa bo promet enako kot v prvi fazi potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, saj bosta prehitevalna pasova zaprta zaradi zapiranja začasnih križnih prehodov z ene polovice hitre ceste na drugo, so sporočili z Dars.

icon-expand Prenova severne ljubljanske obvoznice: od 19. do 23. avgusta 2021 bo promet potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. FOTO: Dars

Zapore navezovalnih krakov krožišča Tomačevo Do torka, 13. julija 2021 bo zaprt krak A, ki s hitre ceste iz smeri Jarš (Štajerske) vodi na krožišče Tomačevo, medtem ko bo od 14. do 25. julija 2021 zaprt krak B, ki s krožišča vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Bežigradu (Primorski). Celotni čas trajanja tretje faze, predvidoma med 26. julijem in 18. avgustom 2021, bo zaprt krak C, ki s severne ljubljanske obvoznice iz smeri Bežigrada (Primorske) vodi na krožišče Tomačevo. Obvoz bo urejen čez priključek Ljubljana - Bežigrad (Dunajska cesta) ter po servisni cesti čez krožišče Tomačevo in naprej proti Jaršam. Popolna zapora kraka D (s krožišča Tomačevo na severno ljubljansko obvoznico proti Jaršam oz. Štajerski) pa bo predvidoma od 7. do 18. avgusta 2021, so pojasnili na Darsu.

Dunajska cesta v Ljubljani Mestna občina Ljubljana (MOL) je pričela s prenovo Dunajske ceste aprila 2020, v sklopu katere urejajo tudi nove kolesarske steze in površine za pešce. Prenovili bodo celoten odsek od Obvozne ceste do križišča z Vilharjevo cesto. Zaradi rekonstrukcije so delne zapore trenutno postavljene med bežigrajskim štadiona in Vilharjevo ceste, ki bodo ovirale promet do 27. julija 2021, kažejo podatki na občinskem portali PromInfo, kjer so zbrane aktualne informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani.

icon-expand Prenova Dunajske ceste FOTO: PromInfo

Tržaška cesta v Ljubljani Še vedno teče prenova Tržaške ceste. Promet je oviran med priključkom Ljubljana - Vič in Tiblisijsko ulico, promet poteka po enem pasu v vsako smer. Predviden datum zapore je 20. november 2021, kažejo podatki MOL. V okviru prenove Tržaške ceste bo MOL poleg posodobitve komunalne infrastrukture uredila tudi nove površine za pešce in kolesarje ter prenovila avtobusna postajališča. "Zagotovili bomo povezano kolesarsko povezavo vzdolž celotne Tržaške ceste in tako izboljšali pogoje za kolesarje in pešce. Območje Tržaške ceste bomo še dodatno ozelenili in uredili kakovosten javni prostor," so sporočili z MOL.

icon-expand Prenova Tržaške ceste FOTO: PromInfo

Katere avtocestne odseke bo Dars še obnavljal to poletje? Direktor upravljanja Darsa Ulrich Zorin je nedavno nazaj pojasnil, da bo nekaj večjih obnov na primorski avtocesti, pri Kopru, in na štajerski avtocesti: "Mogoče omenim večjo prenovo viadukta med Mariborom in Celjem, kjer bo zapora 'dva ena z obračanjem'. Na tem delu naj bodo vozniki pozorni, kako se bo zapora obračala, kje bodo zastoji, in naj se prilagajajo prometnim konicam zjutraj in popoldan, ker se da zastojem izogniti in priti mimo gradbišč tudi, ko je manj prometa."

Na PIC prav tako opozarjajo, da se dnevno pojavljajo zgostitve na lokacijah, kjer potekajo dela, še posebej ob prometnih konicah in nepričakovanih dogodkih. Trenutno na primorski avtocesti promet med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru poteka dvosmerno po dveh zoženih pasovih in tako bo predvidoma do 10. julija. Na pomurski avtocesti bodo na odseku Sveti Jurij ob Ščavnici - Vučja vas - Murska Sobota, v nedeljo 11. julija, začeli z deli, promet bo potekal 60 kilometrov na uro. Na dolenjski avtocesti bodo potekala pripravljalna dela na odseku Drnovo - Brežice - Obrežje, v obe smeri, in sicer do 14. julija. Promet bo potekal po voznih pasovi. Na italijanski strani Predela pri Rabeljskem jezeru pa rekonstruirajo predor Predel. Mangartsko sedlo je odprto in prevozno do parkirišča v bližini planinske koče, navajajo podatke na PIC.