V avli ljubljanske osnovne šole na sedmošolca padlo okno

Takoj so obvestili tudi vse pristojne službe na mestni občini, župana, starše drugih učencev, predsednika sveta staršev in sveta zavoda ter vse zaposlene na šoli. Območje so zavarovali, okno pa, kot pravijo, nemudoma sanirali.

"Z učencem je vse v redu. Starše smo obvestili in z njim sem govorila tudi naslednji dan in je povedal, da je vse v redu in da ni potreboval zdravniške oskrbe," pripoveduje Nina Lešnjak Lepša , ravnateljica osnovne šole Ketteja in Murna.

"Zelo smo si oddahnili, da je bil šolar le lažje poškodovan," pa danes pravijo na občini, ki je pristojna za prenovo dotrajanih šolskih prostorov.

"Prišlo je do res slučajnega dogodka – ob močnem pišu vetra in hkratnem prepihu je okno padlo. Takoj smo poklicali strojnega inženirja, ki je okno preveril, naročil in takoj se je izvedla blokada okna, tako da je varno," je povedala Marija Fabčič, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, občina Ljubljana.

Preverili so vsa krilna okna na šoli. Nikjer niso ugotovili poškodb. Okna bodo kljub temu dodatno zavarovali. Tako bo, obljubljajo, vse do celovite prenove šole, ki je bila zgrajena daljnega 1961.

"Kako bo potekala investicija naprej, je zdaj težko presoditi, ker je kulturno varstveno soglasje eno od mnogih, ki jih potrebujemo. Naši projektanti, ki pripravljajo projekt, zbirajo tudi ostala soglasja, ki so potrebna za investicijo. Ko bomo imeli ta soglasja zbrana, upam, da bo to kmalu, bomo začeli z javnim naročilom in seveda z izbiro izvajalca in gradbenimi deli," napoveduje Fabčičeva.

Šola ima posebno kulturno varovanje, saj je del kulturne stavbne dediščine. Zadnji noveliran projekt prenove je star slab mesec.

Podobno stanje je na primer na Osnovni šoli Prule in v delu Osnovne šole Kolezija, kjer je nekoč delovala Osnovna šola Bičevje.