Neuradno: v Avstriji aretirali Anisa Ličino

"Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, vam zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo dati odgovorov. Potrdimo lahko le, da so avstrijski varnostni organi danes, 20. 4. 2021, obvestili slovensko Policijo, da so 18. 4. 2021 v Avstriji, na podlagi nacionalnega naloga za prijetje, aretirali slovenskega državljana zaradi suma storitve kaznivih dejanj, povezanih s trgovanjem s prepovedanimi drogami," so nam sporočili z Generalne policijske uprave.

Konec februarja je Policija v zvezi z nasilnimi protesti, ki so se zgodili novembra lani, kazensko ovadila več oseb, med njimi tudi 39-letnegaAnisa Ličino.Ta je po navedbah policije od 16. oktobra do vključno 5. novembra lani, ko so v prestolnici potekali neprijavljeni protesti, ki so se sprevrgli v izgrede, na družbenih omrežjih pozival ljudi k nasilnemu protestu. Na shodu je nato Ličina po navedbah policistov kot vodja skupine nasilnim protestnikom dajal navodila, kako naj ravnajo proti policistom. Huligani so takrat v policiste metali granitne kocke in pirotehniko.