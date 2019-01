V Avstriji obilica snega, pri nas pa le posamezne snežinke

Danes topla fronta

Čez naše kraje se bo danes pomikala topla fronta, ki nekaj malega padavin prinaša le skrajnemu vzhodu in severu Slovenije. Ker se bo v višinah močno ogrelo, bo sneg prehajal v dež, a bodo količine res zelo skromne. Popoldne in proti večeru se bo od severozahoda zjasnilo.

Na Štajerskem in v Prekmurju bo dopoldne zapihal jugozahodni veter, ki se bo popoldne nekoliko okrepil in se obračal na severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu države od 3 do 5, na Primorskem pa do 7 stopinj Celzija.