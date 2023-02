V avstrijskem gorovju snežni plaz zasul moškega

Na goratem območju v kraju Kleinwalsertal v avstrijski zvezni deželi Predarlska so danes našli mrtvega moškega, ki so ga iskali od petka zvečer. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je moškega zasul snežni plaz. Iskalna akcija poteka tudi na območju kraja St. Anton am Arlberg na Tirolskem, kjer pogrešajo dve osebi.

Iskanje dveh oseb na Tirolskem so morali okoli 11. ure zaradi prevelike nevarnosti proženja novih plazov prekiniti. Razmere bodo zdaj ocenili strokovnjaki za plazove, ki bodo presodili, ali je mogoče reševalno akcijo nadaljevati. icon-expand Kleinwalsertal FOTO: Profimedia Nevarnost snežnih plazov je velika v večjem delu Avstrije, zato pristojni pozivajo k veliki previdnosti. Smučanje zunaj urejenih prog je smrtno nevarno, razmere v gorah pa so zelo zahtevne tudi za najbolj izkušene, povzema APA. V petek je bil snežni plaz usoden tudi za smučarja v Ötztalu na Tirolskem, pri Kitzbühlu pa je plaz odnesel 15-letnika, ki se je huje poškodoval. V zimskem športnem središču Lech-Zürs na Predarlskem je plaz zasul dva moška, ki pa sta jo odnesla brez poškodb. V petek popoldne sta se pred plazom za las rešila tudi 44-letni Dunajčan in njegov 13-letni sin, ki sta na smučišču na gori Schmittenhöhe blizu kraja Zell am See kljub opozorilom o četrti stopnji nevarnosti snežnih plazov smučala zunaj urejenih smučarskih prog. Kot navaja APA, je 44-letnik tudi po reševalni akciji razmere podcenjeval, zato ga čaka kazenski postopek. Oba sta bila sicer nepoškodovana.