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Slovenija

V Babnem Polju zjutraj izmerili dve stopinji pod lediščem

Ljubljana, 23. 09. 2026 09.27 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Hladno jutro

Najnižjo temperaturo so merilne postaje ob 7. uri izmerile v Babnem Polju. Temperature so se tam spustile pod ledišče in dosegle -2,1 stopinje Celzija. Negativne temperature so termometri pokazali še v Iskrbi, na Kredarici, v Novi vasi na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in Zelenici, je dodala dežurna meteorologinja Katja Kozjek Mihelec.

Na prvi dan koledarske jeseni so na Zelenici izmerili -0,2 stopinje, na Jezerskem je bilo -0,8 stopinje, na Rudnem polju -0,9, v Novi vasi na Blokah pa -1,1 stopinje.

"Bo pa v naslednjih dneh nekoliko toplejša zračna masa znova pritekala k nam, tako da tako nizkih temperatur v tem tednu ne bo več," je povedala dežurna meteorologinja Katja Kozjek Mihelec z Agencije RS za okolje (Arso). V četrtek bo Slovenijo sicer dosegla hladna fronta, oslabljena bo zvečer prešla Slovenijo. Od severa bodo lahko nastajale plohe in posamezne nevihte.

Snega medtem še ni na vidiku, saj so temperature še previsoke, je pojasnila Kozjek Mihelec. "Na 1500 metrih jutri pričakujemo okoli 11 stopinj, na 2500 metrih pa tudi nad lediščem, tam okoli pet stopinj," je dodala.

Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

Prihodnji teden se bo živo srebro zjutraj povzpelo do okoli 10 stopinj, čez dan pa bo večinoma med 20 in 23 stopinj, napovedujejo na Arsu.

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KOMENTARJI2

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Fery Zaka
23. 09. 2026 10.39
A ko gre v minus, ni pa nobene panike da bo planet zmrznil? Res je malo hitro vsekalo po vrtovih. Rože, solata in ostalo je šlo v ...
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0 0
zaba67
23. 09. 2026 09.58
globalno ohlajanje sledi globalnemu segrevanju???
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