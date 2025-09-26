V Baški grapi ne bodo več ropotali agregati, skozi predor so povlekli kable

V Podbrdu so namenu slavnostno predali novo, sedem kilometrov dolgo 20-kilovoltno kabelsko povezavo skozi bohinjski železniški predor med distribucijskima omrežjema Elektra Primorska in Elektro Gorenjska. Povezava je namenjena medsebojnemu rezervnemu napajanju v primeru okvar na omrežju. Nova električna povezava ima velik pomena za življenje v Baški grapi: "V primeru slabega vremena prebivalci ne bodo več odvisni od agregatov, kar je bilo tukaj precej pogosto," je dejal tolminski župan.

"S tem projektom smo še enkrat pokazali, da distribucijska podjetja v Sloveniji delujejo usklajeno in povezano. Krepitev povezljivosti in odpornosti distribucijskega omrežja je prednostna naloga vseh distribucijskih podjetij v Sloveniji, zato so tovrstne medomrežne povezave izrednega pomena," je na slovesnosti dejal predsednik uprave Elektra Primorska Uroš Blažica. Tudi predsednik uprave Elektra Gorenjska Ivan Šmon je poudaril vlogo skupnih investicijskih projektov, ki dodatno pripomorejo k zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

Z investicijo bosta obe energetski podjetji pomembno prispevali k zanesljivi oskrbi z električno energijo prebivalcev Baške grape. Vrednost investicije je bila nekaj več kot tri milijone evrov, od tega bodo vsaj pol milijona evrov pridobili iz evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Ob iskanju različnih možnosti energetskih povezav med distribucijskima podjetjema se je z vidika zanesljivosti in neizpostavljenosti in dolžine trase pokazala kabelska povezava skozi železniški predor med Podbrdom in Bohinjsko Bistrico. Poleg tehničnih izzivov je bilo potrebno natančno uskladiti predvsem varnostne protokole in terminski načrt del z zahtevami Slovenskih železnic, ki upravljajo predor. "To je eden izmed projektov, ki jih ministrstvo skupaj z elektrodistributerji pospešeno daje v prostor v Sloveniji in v te namene tudi porablja evropski denar," je v izjavi po slovesnosti dejala državna sekretarka na ministrstvu za za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen.

Poudarila je še, da si Slovenija lahko obeta dodatna sredstva v te namene. "Načrt za okrevanje in odpornost se prihodnje leto izteče, zato smo zdaj uvrstili v spremembo kohezijskega programa, ki je bil ravnokar sprejet na vladi, dodatnih 70 milijonov evrov za investicije v distribucijsko omrežij v naslednjih letih, to je že v tej finančni perspektivi dodaten denar. Obenem pa potekajo na evropski ravni nova pogajanja za naslednjo finančno perspektivo, kjer si je Slovenija že izborila, da bo lahko elektrodistriducijska omrežja financirala skozi evropska sredstva," je dejala.

