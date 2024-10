V Begunjah zaskrbljeni zaradi izliva nevarnih snovi v Elanu

V Krajevni skupnosti Begunje so za dogodek v Elanu izvedeli 26. septembra preko klicev zaskrbljenih krajanov, ki so ob glavni cesti proti Begunjam opazili odprte jaške na parkirišču, prisotnost gasilcev, policije in vozilo podjetja Ekol. Ker s strani podjetja ni bilo obveščanja javnosti o posledicah nesreč z nevarnimi snovmi, so sklepali, da dogodek ni vplival na prebivalce in okolje.

Od Elana so vseeno pričakovali uradno pojasnilo o dogodku, ki pa ga v nekaj dneh niso prejeli, zato so se na podjetje z zahtevo po pojasnilih obrnili sami. 2. oktobra so prejeli odgovor glavnega izvršnega direktorja Elana Jeffreya Tirmana, in sicer v angleškem jeziku, kar jih je, kot je izpostavila predsednica krajevne skupnosti Begunje Marija Hrovat, razočaralo, saj so pričakovali odziv v slovenščini. Kot pa poroča Dnevnik, naj bi gasilce o tem obvestili šele naslednji dan.

Tirman je v odgovoru navedel, da se je, ko so nanjo postavili še en manjši rezervoar, podrla kovinska podporna konstrukcija, ki je ščitila majhen rezervoar, v katerem je bilo nekaj nekorozivne epoksidne smole. Več kilogramov snovi je izteklo na parkirišče, del pa tudi v odtok na parkirišču. O dogodku so, kot glede incidentov s kemijskimi spojinami zahteva zakonodaja, takoj obvestili gasilce, policijo in druge pristojne službe, je zagotovil Tirman.

Gasilci so skupaj z Elanovimi gasilci poskrbeli za izčrpanje nevarnih snovi, Elan pa je za vsak slučaj najel še zunanjega izvajalca za sanacijo okolja, ki je dodatno očistil odtok in poskrbel, da v njem ni ostalo nevarne snovi. "Celoten postopek je trajal nekaj ur, izpolnjena so bila ustrezna poročila in noben organ ni več zahteval ničesar. Prepričan sem, da je ekipa družbe Elan ta manjši incident ustrezno obravnavala," je zapisal Tirman in dodal, da so bili korektivni ukrepi že sprejeti.

V krajevni skupnosti s pojasnili niso zadovoljni, saj menijo, da so umanjkale ključne informacije o naravi dogodka in morebitnih nevarnostih za prebivalstvo in okolje. V sporočilu tako ni bilo navedeno, za katero nevarno snov gre, niti kakšna količina snovi je odtekla.

Dodatna pojasnila je na prošnjo Andreja Čuferja iz civilne iniciative Poliester z razlogom iz vasi v industrijsko cono, podal direktor Gasilsko reševalne službe Jesenice Robert Kejžar. Kot izhaja iz poročila o intervenciji, je v Elanu prišlo od izlitja trdilca epoksi smole iz cisterne. Gasilci so na kraju pregledali jaške in v dveh našli omenjeno nevarno snov. Iz obeh jaškov so v cisterno prečrpali okoli 800 litrov snovi. Na kraj je prišlo tudi podjetje Ekol, ki je poskrbelo za še bolj temeljito črpanje in čiščenje usedlin.

V krajevni skupnosti razumejo, da se nesreče dogajajo, vendar pa jih skrbijo njihova obravnava ter predvsem posledice za lokalno prebivalstvo in okolje. "Zavedamo se, da je za uspešno sobivanje kraja in podjetja ključnega pomena odprta in pravočasna komunikacija. V preteklosti smo takšen odnos z Elanom že imeli, zato si želimo, da bi se podjetje ponovno odzivalo odgovorno, trajnostno ter v duhu sodelovanja z lokalno skupnostjo," so zapisali na svoji spletni strani.

Čufer je kot predstavnik civilne iniciative opozoril, da je Elan, odkar je v lasti skladov, bistveno poslabšal sodelovanje s krajani. Izpostavil je, da so izliv nevarnih snovi zamolčali, odgovorna oseba pa naj bi ob izlivu ukrepala prepozno. Poleg tega jih v civilni iniciativi motijo nočni sežigi lesenih odpadkov, ki po njihovem mnenju vsebujejo še vse kaj drugo kot les. Zaradi solarnih panelov na strehi podjetja pa jih skrbijo tudi posledice morebitnega požara.