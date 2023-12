V BiH aretirali slovenskega državljana s seznama najbolj iskanih kriminalcev

V posebni akciji srbskega notranjega ministrstva so na Jahorini v BiH aretirali enega najbolj iskanih ubežnikov. 33-letni Mladen Samardžija, ki ima tako bosansko kot slovensko državljanstvo in za katerim je bila razpisana Europolova in Interpolova tiralica, je povezan tudi z mednarodno hudodelsko združbo Kavaški klan. Ob tem so zasegli tudi kilogram prepovedane droge kokain, 8000 konvertibilnih mark, 122.580 evrov, štiri pištole, prenosni računalnik, več mobilnih telefonov, manjšo količino marihuane, 20 kosov nabojev 9x19 mm in več vozil.

Kot piše Europol, je 33-letni Mladen Samardžija, ki ima bosansko in slovensko državljanstvo, obtožen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, za katero je predpisana zaporna kazen do 10 let. "Iščejo ga že dlje časa in je nevaren," so opozarjali na spletni strani Europola. A lov za nevarnim ubežnikom se je zdaj zaključil, piše Klix.ba. V posebni akciji srbskega notranjega ministrstva, poimenovani Tokio, so ga namreč aretirali v BiH, na Javorini.

icon-expand Tiralica Europola: Mladen Samardžija FOTO: Europol

V okviru preiskave direktorata za organizirani in hudi kriminal, ki je trajala dlje časa pod nadzorom tožilstva BiH, so ugotovili, da je Samardžija po begu v Bosno in Hercegovino (katere državljan je) še naprej vodil organizirano kriminalno združbo, ki se ukvarja z mednarodnim prometom z drogami na območju Evropske unije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Republike Srbije. Sama preiskava je dokumentirala prevoz in prodajo več kot 40 kilogramov kokaina in pol kilograma heroina, pišejo na spletni strani srbske vlade.

icon-expand FOTO: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbije icon-chevron-left icon-chevron-right

V posebni akciji so sodelovali pripadniki uprave za organizirani kriminal, policisti Policijske uprave Vzhodno Sarajevo, Specialne protiteroristične enote srbskega ministrstva za notranje zadeve, celotno preiskavo pa so izvedli ob podpori Europola. Do zdaj so zasegli en kilogram prepovedane droge kokain, 8000 konvertibilnih mark, 122.580 evrov, štiri pištole, prenosni računalnik, več mobilnih telefonov, manjšo količino "marihuane", 20 kosov nabojev 9x19 mm in več vozil. Po kriminalistični obdelavi pa bodo Samardžijo predali pooblaščenemu tožilcu tožilstva BiH, zoper njega bodo podali poročilo o kaznivem dejanju organiziranega kriminala v zvezi s kaznivimi dejanji nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, pranja denarja in oviranja dela pravosodja.