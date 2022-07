V bitko z ognjem ponovno prileteli slovenski in tuji vojaški helikopterji

Boj z ognjenimi zublji na Krasu je še vedno v teku. Gasilcem so v veliko pomoč zračne sile, ki so ponovno v akciji. V zraku so trenutno trije slovenski helikopterji Bell 412, slovensko vojaško letalo Pilatus PC-6 ter helikopter slovaške vojske. Slovaški Black Hawk je z gašenjem v Sloveniji pričel že včeraj. Podpolkovnica Nina Raduha, tiskovna predstavnica Slovenske vojske, je pojasnila, da je predvidena tudi pomoč dveh madžarskih vojaških helikopterjev. V zraku so tudi policijski helikopterji.

Po naporni nočni intervenciji gasilcev, na terenu jih je bilo okoli 500, dan prej pa 800, so se ob dnevni svetlobi na nebo vrnile tudi zračne sile. Ponoči je še vedno gorelo na več lokacijah, pojavljala so se tudi nekatera nova žarišča. Ogenj se je ponovno razširil, aktiviranih pa je skoraj 1000 gasilcev.

V akciji so tako danes ponovno tudi posadke letalstva Slovenske vojske. "Danes nadaljujemo boj s požari s tremi helikopterji Bell 412 in letalom Pilatus PC-6," so zapisali na Twitterju. Prvič so poleteli že v petek, v soboto za pomoč iz zraka ni bilo potrebe, od nedelje pa so ponovno ena ključnih sil, ki širjenje požara preprečuje iz zraka.

V četrtek so trije helikopterji SV in vojaško letalo Pilatus PC-6 med 6. in 16. uro za izvedbo nalog porabili 250 ton vode. Od tega je 170 ton vode pripeljala SV. Vodo so zajeli kar 240-krat, za to pa so porabili kar 22 ur naletov. Dan prej so med 6. in 17. uro porabili 280 kubikov vode in v 22 urah vodo zajeli 300-krat. Kolikokrat bodo zajeli vodo, je seveda odvisno od razdalje med točko zajema in pogoriščem, je pojasnila podpolkovnica Nina Raduha, tiskovna predstavnica Slovenske vojske.

icon-expand FOTO: Slovenska vojska icon-chevron-left icon-chevron-right

Minister za obrambo Marjan Šarec je že včeraj poudaril, da je mednarodno sodelovanje odlično. "Problem je le, da so požari po celi Evropi, letala niso vedno na razpolago," je pojasnil. Šarec je izpostavil še, da je gašenje iz zraka izjemno oteženo, ker je vidljivost v zraku zelo slaba, zato imajo piloti precejšnje težave. "Delajo v nadčloveških razmerah in dajejo od sebe nadčloveške napore, da koordinacija poteka. Nevarno je tudi, da bi prišlo do trčenja, saj je promet v zraku ta hip izjemno gost!" je dejal.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič se je zahvalil Hrvaški, Avstriji in Slovaški, ki so na pomoč priskočile prek mehanizma civilne zaščite EU. "To je solidarnost EU v akciji," je zapisal na Twitter in dodal, da se Slovenija bori z enim največjih požarov doslej. Na pomoč priletel tudi slovaški Black Hawk Pri gašenju požara že od včeraj aktivno pomaga helikopter slovaške vojske Black Hawk. Slovaški obrambni minister Jaro Nad je v četrtek objavil fotografijo posadke pred helikopterjem in zapisal, da so pravkar vzleteli na pomoč svojim prijateljem in zaveznikom, ki se borijo s hudimi požari. Kot nam je pojasnila Raduha, je včeraj v Slovenijo prispelo 16 pripadnikov slovaških vojaških struktur, ki so nastanjeni v vojašnici v Postojni. Poleg helikopterja so prinesli še bazen za zajemanje vode. "To je gotovo dobra stvar, saj imajo tako helikopterji na voljo več polnilnih točk, posledično pa jim ni treba čakati v vrsti za zajemanje, gašenje pa poteka hitreje," je pojasnila.

Kot zanimivost je izpostavila, da je v Slovenijo priletel prav helikopter, s katerim so se usposabljali slovenski vojaki na Natovi misiji na Slovaškem. Kot smo že poročali, je maja na Slovaško v okviru Natove misije Aktivnosti okrepljene pozornosti (eVA) odšel 101 pripadnik Slovenske vojske. "Pričakujemo tudi prihod vojaških helikopterjev Mi-17 srbske in madžarske vojske," so sporočili iz Slovenske vojske, Raduha pa je pojasnila, da gre za dva madžarska in dva srbska helikopterja. Vojska skrbi tudi za obroke Vojska v primeru kriz, kot je zdajšnji požar na Krasu, deluje v skladu z Upravo RS za zaščito in reševanje. "Gre za sistem linije vodenja in poveljevanja," je pojasnila Raduha in dodala, da se koordinacijska točka Uprave RS za zaščito in reševanje uskladi z vojaško, ki nato navodila preda svojim pripadnikom. Med drugim vojska za gasilce pripravi tudi 700 obrokov v vojašnici Vipava, ki jih nato dostavi v Opatje selo. "Po potrebi se obroke prepelje tudi drugam, na primer v koordinacijske točke, ker ne morejo vsi zapustiti delovnih mest," je povedala Raduha. Poleg tega nudi tudi nastanitev za 200 gasilcev in drugo osebje, ki pomaga pri gašenju.

icon-expand Slovenska vojska pomaga pri gašenju požarov na Krasu. FOTO: Slovenska vojska